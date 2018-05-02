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Multa

Imposto de Renda 2018: Quem perdeu prazo já pode enviar declaração

Quanto maior o atraso, maior é a multa para o contribuinte

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 12:40
Imposto de renda Crédito: Reprodução/Pixabay
Quem perdeu o prazo de 30 de abril para a entrega do Imposto de Renda 2018 já pode enviar sua declaração. A Receita Federal liberou nesta terça-feira o programa, que estava fora do ar desde a meia-noite de segunda-feira. O ideal é se organizar e enviar o documento o mais rápido possível. Quanto maior é o atraso, maior é a multa do contribuinte.
O valor mínimo de multa é de R$ 165,74 e não muda. Só que além disso o contribuinte precisa pagar uma multa de 1% ao mês (ou fração de atraso) sobre o imposto devido, até o máximo de 20% do total a pagar.
É preciso prestar atenção: a multa incide sobre o valor do imposto devido, o que pode surpreender negativamente o contribuinte. Ou seja, não é apenas sobre o ajuste do imposto que é feito na hora da declaração, mas sobre o valor do imposto recolhido ao longo do ano, por meio do desconto em folha de pagamento. Isso significa que tanto quem tem imposto de renda a pagar ou a restituir terá que arcar com essa multa.
Por exemplo: se uma pessoa recolheu R$ 30 mil de imposto de renda ao longo do ano, por meio de desconto em folha, mas ao preencher o informe da Receita percebe que o imposto devido é de R$ 35 mil, a porcentagem da multa é aplicada sobre o valor total do imposto, ou seja, R$ 35 mil. Ao mesmo tempo, quem recolheu R$ 40 mil de imposto, mas percebe que o imposto devido é de R$ 38 mil  ou seja, tem direito à restituição de R$ 2 mil , a multa será aplicada sobre o valor de R$ 38 mil.
O prazo para envio do documento foi encerrado às 23h59m desta segunda-feira.

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