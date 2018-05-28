Impacto da greve na inflação é temporário, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, negou nesta segunda-feira (28) que a paralisação dos caminhoneiros possa apresentar impactos a longo prazo na inflação. Respondendo a perguntas de empresários no almoço promovido pelo grupo Lide, em um hotel da capital paulista, o presidente do BC acrescentou que, a paralisação também não deve influenciar na política monetária brasileira.
Acho que o impacto é temporário. O que importa para o Banco Central é o impacto dessa inflação ao longo do ano. Esses choques do dia a dia não são algo que influenciam na política monetária, disse ele.
O presidente do BC foi questionado também sobre o preço do diesel e respondeu que não comenta cada item sozinho, mas que às vezes acontecem "choques para baixo ou para cima", mas que o Banco Central trabalha para controlar a média dos preços.
Goldfajn disse também que o Banco Central não vai reagir de forma automática aos impactos do cenário internacional na economia brasileira e que vai atuar somente quando houver "impactos secundários".
Pode haver impacto do cenário externo na economia brasileira. Mas é preciso entender como funciona a política monetária com relação a esse choque externo. Primeiro: a política monetária não vai reagir de forma automática. Entendemos que os choques externos devem ser combatidos apenas para o impacto secundário, disse ele, acrescentando que, por impacto secundário se entende não o impacto do cenário externo nos preços diretamente afetados, mas se esses preços venham a contaminar os demais preços.
Sobre a volatilidade do câmbio, Godfajn disse apenas que faz parte da política do Banco Central evitar excessos e a volatilidade. Tudo isso faz parte da nossa política e continuamos a fazê-lo.