Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Impacto da greve na inflação é temporário, diz presidente do BC
Greve dos caminhoneiros

Impacto da greve na inflação é temporário, diz presidente do BC

O presidente do BC foi questionado também sobre o preço do diesel e respondeu que não comenta 'cada item sozinho', mas que às vezes acontecem 'choques para baixo ou para cima'

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Banco Central Crédito: Reprodução/Web
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, negou nesta segunda-feira (28) que a paralisação dos caminhoneiros possa apresentar impactos a longo prazo na inflação. Respondendo a perguntas de empresários no almoço promovido pelo grupo Lide, em um hotel da capital paulista, o presidente do BC acrescentou que, a paralisação também não deve influenciar na política monetária brasileira.
Acho que o impacto é temporário. O que importa para o Banco Central é o impacto dessa inflação ao longo do ano. Esses choques do dia a dia não são algo que influenciam na política monetária, disse ele.
O presidente do BC foi questionado também sobre o preço do diesel e respondeu que não comenta cada item sozinho, mas que às vezes acontecem "choques para baixo ou para cima", mas que o Banco Central trabalha para controlar a média dos preços.
Goldfajn disse também que o Banco Central não vai reagir de forma automática aos impactos do cenário internacional na economia brasileira e que vai atuar somente quando houver "impactos secundários".
Pode haver impacto do cenário externo na economia brasileira. Mas é preciso entender como funciona a política monetária com relação a esse choque externo. Primeiro: a política monetária não vai reagir de forma automática. Entendemos que os choques externos devem ser combatidos apenas para o impacto secundário, disse ele, acrescentando que, por impacto secundário se entende não o impacto do cenário externo nos preços diretamente afetados, mas se esses preços venham a contaminar os demais preços.
Sobre a volatilidade do câmbio, Godfajn disse apenas que faz parte da política do Banco Central evitar excessos e a volatilidade. Tudo isso faz parte da nossa política e continuamos a fazê-lo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados