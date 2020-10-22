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Coronavírus

IIF: Crise é mais grave que a de 2008 por falta de estímulos na China

Segundo a instituição, os investimentos massivos do país asiático há uma década impulsionaram os preços das commodities, o que favoreceu emergentes exportadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 16:07

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:07

Coronavírus e o agravamento da crise econômica mundial
Coronavírus e o agravamento da crise econômica mundial Crédito: Divulgação
A recessão provocada pelo coronavírus é muito mais profunda que a crise financeira de 2008 porque, desta vez, a China não está implementando o mesmo volume de medidas de estímulos à infraestrutura. A análise consta em relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Internacional de Finanças (IIF).
Segundo a instituição, os investimentos massivos do país asiático há uma década impulsionaram os preços das commodities, o que favoreceu emergentes exportadores. "A falta de estímulos comparáveis agora significa que a recuperação dos fluxos de emergentes é muito mais lenta do que depois da crise financeira global, mesmo com a política monetária do G-3 muito acomodatícia", explica.
O Instituto acrescenta que o fluxo de investidores estrangeiros para Pequim segue forte, o que "direciona o foco do mercado para a China e longe dos demais emergentes".

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