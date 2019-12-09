IGP-DI registra inflação de 0,85% em novembro, diz FGV

O IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) teve inflação de 0,85% em novembro deste ano Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) teve inflação de 0,85% em novembro deste ano, taxa maior do que a de outubro, de 0,55%.

De acordo com a FGV (Fundação Getulio Vargas), o índice acumula taxas de inflação de 5,85% no ano e de 5,38% em 12 meses. As informações são da Agência Brasil.

A alta da taxa na passagem de outubro para novembro foi puxada pelo atacado e pelo varejo. O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que mede o atacado, subiu de 0,84% para 1,11% no período.