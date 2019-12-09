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Índice Geral de Preços

IGP-DI registra inflação de 0,85% em novembro, diz FGV

De acordo com a FGV (Fundação Getulio Vargas), o índice acumula taxas de inflação de 5,85% no ano e de 5,38% em 12 meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 17:27

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 17:27

O IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) teve inflação de 0,85% em novembro deste ano Crédito: Arquivo/Agência Brasil
O IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) teve inflação de 0,85% em novembro deste ano, taxa maior do que a de outubro, de 0,55%.
De acordo com a FGV (Fundação Getulio Vargas), o índice acumula taxas de inflação de 5,85% no ano e de 5,38% em 12 meses. As informações são da Agência Brasil.
A alta da taxa na passagem de outubro para novembro foi puxada pelo atacado e pelo varejo. O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), que mede o atacado, subiu de 0,84% para 1,11% no período.
Já o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que mede o varejo e que havia registrado deflação (queda de preços) de 0,09% em outubro, passou a ter uma inflação de 0,49% em novembro. Por outro lado, a inflação do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) caiu de 0,18% em outubro para 0,04% em novembro.

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