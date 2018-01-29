Ideias para ganhar dinheiro no verão

Chapéu personalizado, cordinha para óculos e cangas com estampas exclusivas invadem as praias capixabas neste verão. E por trás de todas essas tendências do período mais colorido do ano, estão empreendedores que investem em criatividade, inventam moda para faturar na alta estação.

A empresária Janna Amorim, que tem uma loja que leva o seu nome, começou com a fabricação de bijuterias e hoje aposta na confecção de chapéus personalizados. O desenho depende do pedido do cliente.

A produção é feita conforme o pedido da cliente e pode ter o nome, um desenho e até pompons coloridos. A pessoa escolhe a decoração e eu personalizo, destaca. A peça é vendida por R$ 79,99.

Segundo Janna, os consumidores da loja aproveitam a visita para levar outros itens para compor o look, como rasteiras, bolsas e brincos.

Comecei a fazer bijuterias e vendia de forma informal. Muita gente me incentivou a abrir a loja. No caso do chapéu, vi muitas famosas usando, fiz um com o meu nome e coloque na vitrine da loja. Os pedidos foram chegando e eu fui produzindo. As peças são bacanas e dão um colorido a mais no visual. O pedido número um é realmente o nome bordado, ressalta.

Janna abriu a loja há seis meses e o chapéu começou a ser confeccionado há três. Trabalho com criatividade e amo o que faço, conta.

EMPREENDEDORISMO

O analista do Sebrae-ES Carlos Castro Perrin destaca que independentemente da época do ano o que define o sucesso do negócio é o planejamento. Planejar é fundamental para tomar a decisão em que e como vai empreender. Se a pessoa aproveita o verão para ter uma renda complementar, dependendo do sucesso e do ramo, pode ser que esse negócio se torne uma renda primária, comenta.

O consultor Guilherme Boaventura alerta que o empreendedor não pode pensar apenas no bolso, mas sim em quanto precisa investir, quanto terá de capital de giro, quais são as contas a pagar, entre outros pontos.

Destine um tempo para pensar o negócio como um todo. Procure consultorias especializadas, se informe com que já está no mercado e busque o máximo de informações possíveis. Isso vai ajudar o seu plano de negócios. Outra dica muito importante é nunca gastar mais do que se ganha. Além disso, é necessário olhar as coisas de forma diferente, ou seja, pensar fora da caixa. Essas iniciativas são passos importantes para identificar as coisas boas, orienta o consultor.

TENDÊNCIAS

Canga

Os modelos com desenhos de praias famosas estão em alta. Há ainda tipos personalizados com os nomes das clientes. Quanto mais coloridas, melhor. Já os formatos podem ser redondos ou retangulares.

Chapéu

Quem quer proteger o rosto do sol com muito estilo procura os chapéus personalizados, com nomes ou desenhos exclusivos. Os modelos são feitos de acordo com o estilo de cada cliente.

Cordinha de óculos

A moda das cordinhas para óculos chegou por meio das celebridades como Bruno Gagliasso. O material utilizado pode ser miçanga, tecido, entre outros. Os preços vão depender da matéria prima e da técnica utilizada.

Biquíni e maiô

Há modelos de crochê, bordado, estampados e lisos. É possível fabricar ou revender as peças. Os biquínis de cintura alta deixam o visual mais fashionista e irão dominar as areias de todo o país. Já os maiôs são peças chaves para quem procura elegância. Quem investe nesse negócio pode comercializar os produtos nas redes sociais, por exemplo.

Pareô

A saia pareô é versátil, pois pode ser usada durante o dia na praia e à noite no bar. A peça pode ser estampada ou lisa e vai de acordo com o pedido de cada cliente.

Quimonos

É uma peça sofisticada e que também pode ser usada fora da praia. As referências são orientais.

Foto: Flávio Motta/Divulgação Huguette Maria Salgueiro Almeida faz cangas com estampas de praias capixabas ARTESÃ FAZ SUCESSO COM CANGAS ESTAMPADAS

A ideia de produzir cangas com estampas das praias do município da Serra veio de forma intuitiva para a artesã Huguette Maria Salgueiro Almeida, de 67 anos. Ela vendia produtos artesanais em uma feirinha de artesanato em Jacaraípe e percebia que muitos turistas procuravam algo retratasse as belezas capixabas e que pudesse ser levado de recordação para casa ou até mesmo para dar de presente.

São dois modelos: redondo e quadrado, que custam R$ 100 e R$ 70, respectivamente. A produção começou no verão do ano passado e agora recebem toda a dedicação da artesã. As cangas redondas são produzidas no material de neoprene, enquanto que a retangular é em microfibra.

Muitos turistas procuravam produtos artesanais e não encontravam. Percebi que havia essa demanda e criei as cangas. Nossa produção é toda artesanal. Retratamos as praias de Manguinhos, Jacaraípe, Carapebus, Nova Almeida, além de elementos culturais e turísticos do município da Serra como o congo e a Igreja dos Reis Magos, comenta.

Os modelos contam com estampas com fotografias, feitas com montagem dos pontos turísticos do município. Há ainda o estilo com desenhos, ilustrados com exclusividade pelo artista Márcio Sheppa. A canga de Jacaraípe, por exemplo, retrata a ponte Encontro das Águas e a de Manguinhos a restinga. As unidades são vendidas pelas redes sociais do Salgueiro Ateliê.

Os clientes gostaram da ideia e agora também pedem estampas de outras praias do Estado como Guarapari e Itaúnas. Já estamos elaborando essa novidade para breve. As cangas surgiram da procura do mercado e foram muito bem aceitas, lembra a artesã.

Foto: Marcelo Prest Vanessa Iezi faz pulseiras e cordas para óculos artesanais ADVOGADA TEM MARCA DE ACESSÓRIOS

A advogada Vanessa Iezzi de Moraes, de 29 anos, sempre teve como hobby produzir os acessórios que usa. E esse estilo próprio chamou a atenção de outras pessoas que passaram a se interessar por suas peças. Há três anos ela criou a marca Gip.Me para comercializar os produtos.

Comecei vendendo bolsas coloridas da Colômbia, no estilo Wayuu, que trago todos os anos. Faço pulseiras de miçanga por exemplo, e misturo todos os estilos. A questão é só começar a usar e se acostumar com a ideia. Além disso, toda vez que uma celebridade lança uma tendência, eu fabrico as peças e comercializo. A moda agora são as cordinhas coloridas de óculos e que fazem muito sucesso, comenta.

Ela lembra também de uma moda das chokers, uma espécie de coleirinha de pescoço. A moda é bastante sazonal. Em alguns casos, o que foi moda em outros verões não será necessariamente usado novamente. É o caso das chokers. Este ano, o sucesso mesmo são as cordinhas de óculos, destaca.

Vanessa ressalta que toda vez que uma celebridade lança uma tendência, ela se empenha ao máximo para produzir o acessório. Procuro colocar meu estilo em cada peça que produzo. São brincos, cordões, cordinha de óculos, entre outros, diz.

Os produtos são vendidos pelas redes sociais e pelo WhatsApp. As bolsas coloridas, que são a cara do verão, custam R$ 350 (grandes) e R$ 150 (pequenas). Já o preço das cordinhas varia de R$ 12 a R$ 35, de acordo com a técnica.

As cordinhas foram muito usadas por pessoas mais velhas e hoje viraram tendência. Elas são ótimas porque evitam alargar o óculos ao colocá-lo na cabeça ou cair quando presos na roupa. No Estado, temos muita praia o ano inteiro e por isso os acessórios podem ser usados o ano todo. Gosto de produzir peças que podem ser usadas em qualquer época, destaca. Vanessa tem sua marca de acessórios e é sócia em um escritório de advocacia.

ANÁLISE

Planejamento para atingir objetivo

Independentemente da estação do ano, quem quer empreender precisa ter planejamento. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mas o brasileiro não tem o hábito de se programar porque ter resultados imediatos, para ontem. Períodos sazonais como Natal ou verão são bons para investir em micronegócios para se ter uma renda extra. Com o sucesso, esses pequenos empresários podem se tornar profissionais liberais.

Em qualquer caso, a máxima da gestão é se planejar para que seja possível traçar os seus objetivos e metas, quanto será necessário investir, quais serão os recursos, entre outros pontos. As etapas seguintes são a organização, para atingir as metas, e a execução, ou seja, colocar em prática o que foi proposto. A cada semana deve-se ter mecanismos de controle, para saber se o planejamento está sendo cumprido. Fazendo isso, é possível ter um negócio mais eficiente e rentável para esse empreendedor. Para o verão, por exemplo, procure olhar o que está acontecendo em outros centros turísticos, faça pesquisa e viaje para oferecer algo diferente.