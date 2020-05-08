Ibovespa fecha em alta de 2,75% e limita perda da semana a 0,30%

Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/ Arquivo AG

Após avanço de 6,87% na semana passada, a última de abril, quando o Ibovespa acumulou ganho de 10,25% - o maior para o mês desde 2009 - , o Ibovespa deu largada a maio em terreno negativo, com leve perda de 0,30% nesta primeira semana do novo mês. O principal índice da B3 conseguiu limitar o ajuste negativo do intervalo, ao encerrar a sessão desta sexta-feira em alta de 2,75%, a 80.263,35 pontos, não tão distante da máxima do dia, tendo oscilado entre mínima de 78.151,87 e pico de 80 556,62 pontos. Assim, o índice recuperou no fechamento a linha psicológica de 80 mil pontos, que havia cedido na segunda-feira

Os ganhos se acentuaram na parte final da sessão, quando o índice passou a renovar as máximas do dia, impulsionado por sólido desempenho das ações blue chip, com Petrobras ON em alta de 6,83% - quarto melhor desempenho na carteira Ibovespa - e a PN, de 5,96%, enquanto Vale ON avançou 6,08%. Destaque também para as ações de bancos, com Bradesco PN em alta de 4,49%, Itaú Unibanco PN, de 4,10%, unit do Santander, de 4,54%, e Banco do Brasil, de 3,20%. Na ponta do Ibovespa, CVC fechou em alta de 9,08% e, no lado oposto, Via Varejo caiu 9,14%. No ano, o Ibovespa cede agora 30,60%.

O giro financeiro desta sexta-feira totalizou R$ 22,9 bilhões, mais fraco do que o do dia anterior (R$ 30,9 bilhões), quando prevaleciam temores fortes sobre a situação fiscal, especialmente após o Congresso ter mantido aberta a porta para aumentos do funcionalismo, contrariando a orientação do ministro da Economia, Paulo Guedes, que defendia que Estados e municípios deveriam oferecer contrapartidas para ter acesso a ajuda contra a pandemia.

"O mercado ainda não sabe se Paulo Guedes permanece confortável no cargo - cresce a percepção de que começa a dar sinais de cansaço. Ele tem acumulado derrotas pessoais na aproximação do governo ao Centrão, como no episódio do aumento do funcionalismo, e ainda terá outras batalhas pela frente, como a possibilidade de retomada da Cide, a qual ele se opõe", observa Marcel Zambello, analista da Necton. "Estamos muito cautelosos com relação ao Ibovespa, tendo em vista os fatores de incerteza doméstica, com a reabertura da economia ainda um pouco distante", acrescenta.

"Mas o exterior tem ajudado. Hoje, agradou essa reaproximação entre EUA e China, bem-vista pelo mercado. E o payroll americano, embora horroroso, veio um pouco melhor do que se temia", diz o analista. A taxa de desemprego dos EUA foi a 14,7% em abril, mas se chegou a estimar que poderia atingir 16% no mês, após ter se mantido até o início do ano nos menores níveis em cinco décadas.

Na economia doméstica, os sinais de fraqueza continuam a chegar: o IBGE informou hoje que o IPCA atingiu em abril mínima em 12 meses desde 1999 e a Anfavea divulgou queda recorde, de 99,3%, na produção de veículos no mesmo mês ante abril do ano passado - um mergulho sem precedentes na série histórica, iniciada em 1957

Apesar dos sinais negativos sobre o nível de atividade, o Ibovespa acompanhou o bom humor externo, com sinais de que EUA e China retomaram canal de comunicação bilateral, o que contribui para aliviar temores quanto a eventual ruptura do acordo comercial, na esteira das acusações feitas pelo governo americano de que a China tem responsabilidade, ainda que acidental, pela eclosão da pandemia de covid-19.

Assim, mesmo com o desempenho positivo nesta sessão, o Ibovespa acumula agora perdas em duas das últimas cinco semanas, alternando entre ganhos e perdas nas últimas quatro: antes de ter subido 6,87% na semana passada, havia cedido 4,63% no intervalo até o dia 17 de abril e avançado 1,68% até o dia 9, antes da Páscoa.