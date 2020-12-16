Ibovespa fecha em alta de 1,47% e atinge maior patamar desde janeiro

No fechamento, o índice marcou 117.857,35 pontos (+1,47%). Crédito: Pixabay

O mercado acionário brasileiro teve dois momentos distintos nesta quarta-feira (16), que começou morna e cautelosa, mas terminou em alta firme. O Índice Bovespa chegou a cair 0,56% pela manhã, mas ganhou fôlego à tarde e atingiu máxima intraday acima dos 118 mil pontos, patamar que não era visto desde o final de janeiro. No fechamento, marcou 117.857,35 pontos (+1,47%). Em dia de vencimento dos derivativos do índice, havia expectativa com a reunião de política monetária do Federal Reserve, com a votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com o noticiário em torno da vacinação contra a covid-19 no Brasil, entre outros.

Operadores relataram que uma operação grande no mercado futuro de Ibovespa teve forte interferência no desempenho do indicador, uma vez que um investidor vendido em ações e comprado em índice futuro teria ido ao mercado comprar papéis para liquidar sua posição junto à contraparte. De fato, a escalada do Ibovespa começou justamente a partir das 15h, quando começa o período de ajustes para liquidação de contratos de derivativos. Naquele momento, o índice oscilava em torno dos 116.500 pontos. Na máxima, atingiu 118.178,44 pontos (+1,75%).

Para Ariovaldo Ferreira, gerente de renda variável da H.Commcor, a rolagem de contratos de derivativos do Ibovespa para 2021 também contribuiu para a melhora do desempenho do mercado, observando que o fluxo de recursos externos continua firme e assim deverá permanecer. "O próximo vencimento do índice com liquidez ocorrerá em fevereiro, quando já teremos iniciado a vacinação contra a covid-19 e teremos uma perspectiva mais clara sobre o andamento das reformas no Congresso", afirma.

Mas o noticiário da tarde também contribuiu para a puxada do indicador. Entre diversos pontos abordados na coletiva de imprensa, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que os estímulos monetários adotados pelo banco central americano, com destaque para o programa de relaxamento quantitativo, "estão na dose correta".

Por aqui, o destaque da tarde ficou por conta do Senado, que aprovou o projeto da LDO de 2021 em uma votação simbólica. Com isso, o Congresso conclui a análise da proposta e enviará o texto para sanção do presidente Jair Bolsonaro. A aprovação tranquiliza o governo, afastando o risco de shutdown orçamentário a partir de janeiro.