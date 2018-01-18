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Estabilidade

Ibovespa ensaia realização, mas se mantém acima dos 81 mil pontos

Dólar opera praticamente estável, cotado a R$ 3,216
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 14:51

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 14:51

Ibovespa Crédito:
Depois de acumular uma alta de mais de 6% no ano, o Ibovespa opera perto da estabilidade nesta quinta-feira, ensaiando uma realização de lucros. O principal índice de ações do mercado local registra leve variação negativa de 0,04%, aos 81.158 pontos. Os negócios no mercado de câmbio também estão com pouca volatilidade. A moeda americana cede apenas 0,03% ante o real, cotada a R$ 3,216.
A Bolsa subiu nos últimos pregões em uma combinação de cenário externo positivo, recuperação da economia brasileira e ausência de notícias políticas que prejudicassem o otimismo. No entanto, analistas veem como natural um movimento de realização, ou seja, quando os investidores vendem as ações para embolsar os ganhos. Isso não significa, no entanto, uma interrupção da trajetória de alta.
Internamente, os investidores estão de olho nas repercussões na situação da Caixa Econômica Federal, que teve alguns executivos afastados.
No exterior, o destaque é a economia chinesa, que divulgou dados sobre produção industrial e PIB acima do esperado. A expansão do PIB anual foi de 6,9%, acima dos 6,7% esperado e ganhando força pela primeira vez desde 2010.
As ações preferenciais (PNs, sem direito a voto) têm leve alta de 0,16%, cotadas a R$ 18,39, e as ordinárias (ONs, com direito a voto) sobem 0,415, a R$ 19,55. No caso da Vale, a valorização é de 0,53%.
Entre as quedas, a Brasil Foods cai 3,34% e os papéis da Ecorodovias recuam 1,52%.
No exterior, o dollar index registra leve alta de 0,09%. Esse índice calcula o comportamento da divisa americana frente a uma cesta de dez moedas.

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