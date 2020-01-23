Ibovespa destoa do exterior e bate recorde puxado por bancos

Banco do Brasil teve uma das maiores altas do dia na Bolsa de Valores

As ações da companhia se valorizaram após reportagem do jornal Valor Econômico noticiar que o banco está investindo em tecnologia, com compras e parcerias com fintechs. O setor também se beneficiou após relatório favorável do Santander. Itaú e Bradesco tiveram altas superiores a 2%.