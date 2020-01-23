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Bolsa de valores

Ibovespa destoa do exterior e bate recorde puxado por bancos

Bolsa atingiu 119.527 pontos, nova máxima histórica. No exterior, bolsas americanas fecharam perto da estabilidade, Europa teve queda e o índice chinês caiu 3%

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 20:40
Banco do Brasil teve uma das maiores altas do dia na Bolsa de Valores Crédito: Ricardo Medeiros
A Bolsa brasileira subiu 0,96% nesta quinta-feira (23) e foi a 119.527 pontos, nova máxima histórica. Uma das maiores altas do índice foi do Banco do Brasil, que subiu 5,6%, a R$ 57,48.
As ações da companhia se valorizaram após reportagem do jornal Valor Econômico noticiar que o banco está investindo em tecnologia, com compras e parcerias com fintechs. O setor também se beneficiou após relatório favorável do Santander. Itaú e Bradesco tiveram altas superiores a 2%.

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No exterior, Bolsas americanas fecharam perto da estabilidade, Europa teve queda e o índice chinês CSI 300, que reúne as Bolsas de Xangai e Shenzhen, caiu 3% devido a preocupação com o coronavírus.

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