Ibovespa cai em dia de aversão a risco no mercado global

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A Bolsa despenca nesta sexta-feira, em meio ao sentimento negativo que predomina no mercado global, diante da expectativa em torno da divulgação do chamado payroll dos EUA, que reúne dados mercado de trabalho dos setores público e privado. Com isso, o Ibovespa, principal índice da B3, cai 1,41% aos 84.288 pontos.

O dólar também sobe de maneira generalizada, com aversão a risco do mercado. A moeda, que opera próximo à máxima do dia, é negociada com alta de 1%, a R$ 3,202, na esteira do fortalecimento mundial, em dia de cautela.

No cenário interno, cresce o ceticismo em relação à aprovação da reforma da Previdência, com o governo jogando a toalha diante das pressões do funcionalismo público, conforme mostrou O GLOBO.

"Temos um viés menos positivo para os ativos locais, com viés de baixa em bolsa, e de alta em dólar e DIs. O cenário externo se mostra menos favorável, e a agenda local é fraca, sem grandes destaques. Assim, o exterior deve prevalecer. Os investidores continuarão atentos à temporada de balanços", escreveu o economista Ignacio Crespo, da Guide Investimentos.