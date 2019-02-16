IBovespa cai 0,5% e dólar recua a R$ 3,70

Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa Crédito: Arquivo

O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão de hoje (15) em queda de 0,5%, aos 97.525 pontos. O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado no último dia 4.

Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis que mais valorizaram foram Mafrig ON (3,94%), Natura ON (2,91%), e JBS ON (2,21%). As maiores quedas ficaram por conta das ações da Kroton ON (-6,21%), Estacio Parton (-5,2%), e Magazine Luiza ON (-3,94%). Os papéis mais negociados foram os da Petrobras PN (-0,41%), Vale ON (0,48%), e ItauUnibanco (-1,03%).