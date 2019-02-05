Ibovespa cai 0,28% e dólar fecha em R$ 3,66

O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou nesta terça-feira (5) o dia financeiro em baixa de 0,28%, aos 98.311 pontos. O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado na segunda (04).
Entre as ações do Ibovespa, as que mais se valorizaram foram BRF ON (6,5%), Smiles ON (3,69%), e Klabin (3%). As que mais caíram foram Viavarejo ON (-5,84%), Cielo ON (-4,61%), e ItauUnibanco (-4,26%). Os papéis mais negociados foram ItauUnibanco (-4,26%), Petrobras PN (0,08%), e Vale ON (-0,09%).
O dólar comercial fechou em baixa de 0,17%, cotado a R$ 3,66. O Euro também sofreu desvalorização e encerrou o dia custando R$ 4,18, uma queda de 0,28%.