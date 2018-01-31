Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ações

Ibovespa avança e bate 86 mil pontos

Dólar recua 1% e é negociado a R$ 3,14
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 14:26

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 14:26

ibovespa Crédito:
O Ibovespa, principal índice de ações do mercado local, apaga a queda de ontem e é negociado em alta na manhã desta quarta-feira, ultrapassando os 86 mil pontos. A Bolsa sobe 1,91%, aos 86.095 pontos, em meio às expectativas da divulgação de dados sobre a economia americana.
O dólar comercial também inverteu o movimento do último pregão, e é negociado em baixa, seguindo um movimento global de desvalorização da moeda americana. Depois de acumular alta de mais de 1% nos dois últimos pregões, a divisa agora entrega 1%, a R$ 3,148, em meio à decepção em torno do discurso do presidente Donald Trump sobre o Estado da União (no qual o presidente faz um balanço do governo e aponta prioridades legislativas ao Congresso).
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês, o Copom americano) divulga hoje a nova taxa básica de juros do país; além disso, o governo anuncia ainda o chamado payroll, que reúne dados mercado de trabalho dos setores público e privado, na sexta-feira.
Acrescenta volatilidade ao câmbio a aproximação da Ptax  taxa de referência apurada pelo BC junto aos bancos  de fim do mês.
"O Fed não deve trazer grandes novidades de comunicação. E os juros devem continuar estáveis, entre 1,25-1,50% ao ano. Será a última reunião de Janet Yellen, que dá lugar, a partir de agora, para que Jay Powell comando a instituição. A economia tem crescido de forma forte, e espera-se que a inflação comece a subir, de forma gradual", escreveu Ignacio Crespo, da Guide Investimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido
Imagem de destaque
'Ele é psicopata. Não pode estar nas ruas', diz irmã de vítima de PM no ES
Imagem de destaque
Agenda HZ: Ana Castela, Marvvila, festival de torresmo e muito teatro neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados