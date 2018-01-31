Ibovespa avança e bate 86 mil pontos

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O Ibovespa, principal índice de ações do mercado local, apaga a queda de ontem e é negociado em alta na manhã desta quarta-feira, ultrapassando os 86 mil pontos. A Bolsa sobe 1,91%, aos 86.095 pontos, em meio às expectativas da divulgação de dados sobre a economia americana.

O dólar comercial também inverteu o movimento do último pregão, e é negociado em baixa, seguindo um movimento global de desvalorização da moeda americana. Depois de acumular alta de mais de 1% nos dois últimos pregões, a divisa agora entrega 1%, a R$ 3,148, em meio à decepção em torno do discurso do presidente Donald Trump sobre o Estado da União (no qual o presidente faz um balanço do governo e aponta prioridades legislativas ao Congresso).

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês, o Copom americano) divulga hoje a nova taxa básica de juros do país; além disso, o governo anuncia ainda o chamado payroll, que reúne dados mercado de trabalho dos setores público e privado, na sexta-feira.

Acrescenta volatilidade ao câmbio a aproximação da Ptax  taxa de referência apurada pelo BC junto aos bancos  de fim do mês.