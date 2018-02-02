Hotéis cheios e até com fila de espera no verão no Espírito Santo

Hotel de Bruno Toniato, em Camburi, está 89% ocupado e chegou a ter fila de espera Crédito: Marcelo Prest | AG

O verão de 2018 está sendo o melhor dos últimos quatro anos. Essa avaliação é consenso entre empresários e entidades do setor de comércio e turismo no Espírito Santo. Com a recuperação da economia e um começo de ano sem imprevistos climáticos no litoral capixaba, mais turistas têm vindo para o Espírito Santo, o que tem lotado hotéis e provocado até mesmo fila de espera em algumas ocasiões.

A estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-ES) é que o setor apresente um crescimento de 4% no faturamento. O presidente da Federação, José Lino Sepulcri, explica que números melhores da economia têm dado mais confiança ao consumidor, que está viajando e gastando mais, e ao empresário, que retomou as contratações.

Em alguns verões tivemos o problema das chuvas. No ano passado tivemos a febre amarela e a greve dos militares, além da depressão profunda em que a nossa economia estava. Nesse ano está todo mundo mais otimista e a sensação é de melhora. Tem sido um verão melhor no movimento e no faturamento, e também na criação de vagas, que devem fechar em 4 mil nesta temporada, afirma.

OTIMISMO

Segundo calcula o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado (ABIH-ES), Gustavo Guimarães, até agora esse verão tem sido o único nos últimos 10 anos sem nenhuma crise que afetasse a atração de turistas. O bom movimento no início do ano, para ele, é ainda uma injeção de otimismo no setor.

Se esse não está sendo o melhor verão, é um dos melhores, o que nos deixa mais animados para o resto do ano, provando que há de fato uma reação na economia. Tivemos fila de espera em hotéis de Guarapari e em Vitória na virada do ano e as taxas de ocupação estão bem melhores. Além do réveillon e do janeiro bom, esperamos ainda um bom carnaval, que é o que vai confirmar de fato essa melhora, destaca.

Esse é o caso do empresário Bruno Toniato, dono de um hotel na orla de Camburi, em Vitória. No ano-novo, o estabelecimento chegou a ter fila de espera, com clientes ligando para checar se haviam desistências. A ocupação agora também está melhor, em torno de 89%.

Há muitos anos não víamos isso. Tivemos um bom crescimento no movimento, em função, além da melhora da economia, dos investimentos feitos no setor de turismo e no projeto de revitalização da orla de Camburi, com os novos quiosques. Tudo isso deu um oxigenada na região, conta.

O vice-presidente da ABIH, Luiz Fantin, explica que em Vitória essas ações são importantes uma vez que o turismo predominante é o de negócios. De nove a dez meses do ano, a maior parte da ocupação é de pessoas que fazem turismo empresarial. Então, no verão têm-se uma queda de movimento. Nesse ano foi o contrário, porque o turismo de lazer está muito bem.

PROCURA NOS HOTÉIS

Vitória : ocupação entre 60% e 70% nos hotéis, com índices ainda maiores na orla de Camburi. Filas de espera foram registradas nos hotéis na orla no réveillon.

Guarapari : ocupação em torno de 90%, sobretudo nos hotéis à beira-mar. Filas de espera se deram no réveillon e nos primeiros finais de semana de janeiro.

Vila Velha : ocupação por volta de 82%, com uma procura ainda mais alta nos hotéis da orla do município canela-verde. Filas de espera não ocorreram.

Montanhas capixabas : ocupação na Região Serrana chega a 80%, em localidades como Pedra Azul, por exemplo. Filas de espera não foram registradas, de acordo com a ABIH.