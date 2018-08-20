Guerra comercial: onda protecionista ameaça negócios no ES

Porto de Vitória - Terminal Portuário de Vila Velha Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

Ao taxar e impor cotas para a importação de aço e alumínio nos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, dava apenas o primeiro sinal de que transformaria sua rivalidade com a China numa verdadeira guerra comercial com proporções globais.

Apesar de o principal alvo das medidas serem os chineses, os efeitos desse conflito têm respingando no Brasil e mesmo no Espírito Santo. O temor da indústria exportadora local é que esse movimento contagie outros setores, afetando a pequena economia aberta capixaba.

O quadro preocupa, segundo especialistas, já que num contexto de economia integrada, essa onda protecionista gera pressão nos preços, no nível de produção e pode trazer impacto aos parceiros econômicos dessas duas potências. Diversas nações, como forma de retaliar a atitude norte-americana, também aderiram à disputa na tentativa de se blindar.

A confusão começou com acusações de Trump sobre a China roubar a propriedade intelectual da indústria norte-americana. A expectativa é que a visita do vice-ministro do Comércio chinês, Wang Showen, ao Estados Unidos no final de agosto, esfrie a tensão. Caso uma trégua não ocorra, o problema pode se transformar numa bola de neve.

Atualmente, temos a China como grande protagonista do comércio internacional. O mundo mudou e os Estados Unidos não possuem mais a hegemonia. Tanto na Europa como na América Latina, as pessoas questionam se o eixo de confiança nos negócios possa estar se desviando dos EUA para a China, afirma o empresário Marcilio Machado, presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado (Sindiex).

INTERVENÇÕES

A princípio, ele acredita que produtos que saem do Estado, como o mármore e granito, a celulose e o petróleo, não estejam na mira das intervenções dos EUA, que têm a maior participação na pauta de exportação capixaba, sendo destino de 34% das mercadorias.

Mesmo que alguns segmentos estejam, pelo menos por hora, seguros, várias exigências dos Estados Unidos estão valendo, acertando em cheio o setor siderúrgico. O segmento se vê ameaçado por outros países que também estudam impor barreiras para a entrada dessas mercadorias. O México já iniciou a aplicação de tarifas. Venezuela, Colômbia, Equador estão discutindo o aumento.

A União Europeia e o Nafta (Canadá e México) chegaram a elevar o tom contra o líder americano, aplicando represálias por causa da sobretaxa do aço.

A Europa por exemplo colocou tarifas para tecidos, suco de laranja, bebidas e motocicletas. Após um cessar-fogo temporário, acertado no final de julho, o bloco manteve os impostos criados, mas suspendeu a adoção de novas tarifas. Trump decidiu não tarifar os carros europeus.

AÇO

De acordo com o professor da Fucape, André Aroldo Freitas de Moura, PHD em Contabilidade e Finanças, quando anunciou em março a taxação do aço, inicialmente, houve isenção dessas tarifas para vários países, dentre eles o Brasil.

No entanto, em maio ficou imposta uma restrição por cotas. A exportação ficou limitada a 3,5 milhões de toneladas, sendo que essa quantidade representa 7% a menos que em 2017, explica.

De acordo com ele, a limitação das exportações vai acarretar diminuição de receita para as exportadoras de aço brasileiras, podendo trazer impactos na economia capixaba, já que a sexta maior exportadora brasileira tem unidade no Estado.