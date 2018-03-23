Guerra comercial faz Bolsas caírem em todo o mundo

A disputa comercial entre Estados Unidos e China gera um novo dia de perdas fortes nos mercados globais. As principais Bolsas do mundos operam com quedas expressivas. No Brasil, o Ibovespa, principal índice de ações local, recua 0,82%, aos 84.767 pontos. Já o dólar comercial tem leve recuo de 0,24% ante o real, a R$ 3,302.

A onda de aversão ao risco se acirrou na quinta-feira, com o decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aumentou a tarifa sobre a importação de diversos produtos chineses, o que pode gerar uma sobretaxa de até US$ 60 bilhões.

"Os Estados Unidos também denunciaram a China na Organização Mundial do Comércio (OMC) por suposto roubo de propriedade intelectual. O país asiático respondeu prontamente e elevou a tarifa de importação sobre alguns produtos americanos", lembraram os analistas da Elite Corretora.

Em meio a esse clima, as Bolsas no mundo enfrentam quedas generalizadas. O Dax, de Frankfurt, recua 0,99% e o CAC 40, da Bolsa de Paris, cai 0,93%. O FTSE 100, de Londres, tem desvalorização de 0,16%.

Na Ásia, no entanto, as perdas foram ainda mais expressivas. O índice Nikkei, de Tóquio, teve um tombo de 4,51%, e o Hang Seng recuou 2,45%.