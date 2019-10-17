Guedes: reunião com Maia e Alcolumbre é sobre agenda econômica

Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira (17), que a reunião desta manhã com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é para tratar da agenda econômica pós-votação do segundo turno da reforma da Previdência pelos senadores, prevista para acontecer na próxima semana. Perguntado pelos jornalistas se a agenda inclui reformas tributária, administrativa e o novo pacto federativo, o ministro respondeu: "é tudo".

Guedes evitou responder se algum desses projetos é considerado prioridade em relação a outro. "Eles (Maia e Alcolumbre) é que sabem processar isso politicamente. A gente vai mostrar o que tem e eles processam", completou Guedes ao chegar na sede do Ministério.