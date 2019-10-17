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Pós-Previdência

Guedes: reunião com Maia e Alcolumbre é sobre agenda econômica

O ministro também deve se encontrar com bancadas de partidos da base do governo nos próximos dias

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 10:17

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

17 out 2019 às 10:17
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira (17), que a reunião desta manhã com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é para tratar da agenda econômica pós-votação do segundo turno da reforma da Previdência pelos senadores, prevista para acontecer na próxima semana. Perguntado pelos jornalistas se a agenda inclui reformas tributária, administrativa e o novo pacto federativo, o ministro respondeu: "é tudo".

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Guedes evitou responder se algum desses projetos é considerado prioridade em relação a outro. "Eles (Maia e Alcolumbre) é que sabem processar isso politicamente. A gente vai mostrar o que tem e eles processam", completou Guedes ao chegar na sede do Ministério.
O encontro estava marcado para as 8h30 e a articulação política desses projetos é uma das razões pelas quais Guedes não tenha ido à reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington (EUA). O ministro também deve se encontrar com bancadas de partidos da base do governo nos próximos dias.

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