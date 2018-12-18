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Reforma

Guedes e governadores discutirão reforma da Previdência em janeiro

A afirmação é do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que permanecerá no cargo no próximo governo

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 18:21
Sede da Superintendência Regional do INSS em Vitória Crédito: Gazeta Online
O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, se reunirá com governadores, em janeiro, para discutir reforma da Previdência. A afirmação é do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, que permanecerá no cargo no próximo governo.
Segundo o secretário, é muito importante os governadores defenderem a reforma da Previdência. Dois terços dos inativos dos estados são de regimes especiais, com aposentadorias de servidores com 49 anos de idade, em média. Então os novos governadores já estão muito interessados em colocar o tema de previdência no debate, disse o secretário, que também estará presente no encontro com os governadores, além do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho.
O secretário acrescentou que um grupo de governadores está se mobilizando para defender a necessidade da reforma da Previdência em um fórum que será realizado em fevereiro do próximo ano.
Almeida acrescentou que a reforma da Previdência tem sido muito debatida no país e as diversas propostas estão convergindo para alteração na idade mínima, definição de período de transição e regras igualitárias entre o setor privado e o público.
> Ministério do Trabalho será fatiado em duas secretarias da Economia

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