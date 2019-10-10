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Declaração

Guedes diz que Brasil sai da clínica de reabilitação

Segundo o ministro, trata-se de um crescimento em bases sustentáveis e não um "voo de galinha"

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 11:07

Publicado em 

10 out 2019 às 11:07
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a reforma da Previdência Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (10) que, enquanto a economia mundial está desacelerando, o Brasil entra, provavelmente, em um longo ciclo de crescimento.
"Estamos com o crescimento subindo, a inflação descendo e retomando provavelmente agora um longo ciclo de crescimento. Num momento em que o mundo sincronizadamente desacelera, entrando em uma clínica de reabilitação após um período de excessos, o Brasil está saindo da clínica de reabilitação", afirmou o ministro durante a abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2019.
Segundo o ministro, trata-se de um crescimento em bases sustentáveis e não um "voo de galinha".
Guedes afirmou também que o governo já atingiu a meta de privatizações, de US$ 20 bilhões, para este ano.
A uma plateia de investidores brasileiros e de outros países, disse que o governo federal tem o apoio do Congresso para fazer suas reformas, mas um apoio em nova bases, bases temáticas.
Ele destacou como próximos passos as votações do pacto federativo e a reforma tributária.
Segundo Guedes, depois de quatro décadas de economia fechada, impostos elevados, o presidente Jair Bolsonaro "começou a revolução em relação ao que há de melhor no mundo ocidental."
Ele diz que "o presidente determinou desde o início uma aproximação com países que dão certo no mundo" como EUA, Canadá, Japão e Coreia do Sul.

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