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Câmbio

Guedes anima mercado e faz Bolsa bater recorde; dólar cai mais de 1%

Em entrevista à agência de notícias Bloomberg, Guedes falou que a principal meta do governo é a aprovação da reforma da Previdência

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 22:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2019 às 22:12
Guedes anima mercado e faz Bolsa bater recorde; dólar cai mais de 1% Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A entrevista concedida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no Fórum Econômico Mundial ajudou a tirar o dólar do patamar de R$ 3,80 para onde havia caminhado nos últimos pregões e levou a Bolsa brasileira a atingir nova máxima histórica.
Em entrevista à agência de notícias Bloomberg, Guedes falou que a principal meta do governo é a aprovação da reforma da Previdência, que há compromisso com a redução do déficit público e que o programa de privatizações deve arrecadar pelo menos US$ 20 bilhões (ou R$ 75,6 bilhões) neste ano.
As afirmações ecoaram junto a investidores, aplacando a decepção com o discurso de menos de 10 minutos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) na véspera e de entrevistas desmarcadas em Davos, incluindo uma coletiva de imprensa nesta quarta.
O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas do país, saltou 1,52% e fechou a 96.558 pontos, renovando o recorde da semana passada. O volume financeiro foi de R$ 14,5 bilhões.
Foi a primeira entrevista exclusiva do ministro após a posse. Desde que assumiu o cargo, Guedes vinha apenas concedendo algumas declarações isoladas, que se perdiam em várias afirmações sobre planos do do novo governo.
A entrevista dele ajudou também o mercado a ignorar que a lista de prioridades dos primeiros cem dias do novo governo não inclui a reforma da Previdência. O documento foi apresentado no Brasil na tarde desta quarta pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que tem pouca simpatia do mercado financeiro.
No exterior, os ânimos também arrefeceram após o pânico da véspera causado pelo temor de que Estados Unidos e China não conseguiriam fechar um acordo que pudesse por fim à guerra comercial travada entre os dois países. O período de trégua se encerra em março.
As principais Bolsas mundiais fecharam em queda, e as americanas operam sem direção única.
O dólar, que operou até o começo da tarde alternando entre perdas e ganhos e chegou a bater R$ 3,81, passou a cair após a fala de Guedes. Fechou o dia em baixa de 1,07%, cotado a R$ 3,7630.
No exterior, o real foi a divisa emergente que mais se valorizou, considerada uma cesta de 24 moedas. Foi um dia positivo para os pares brasileiros, 17 moedas emergentes avançaram ante o dólar.

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