Grupo vai propor imposto digital para financiar Previdência e desonerar folha

Dinheiro real: reforma tributária Crédito: Pixabay

Um grupo de empresários, deputados e presidentes de entidades liderado pelo ex-secretário da Receita Marcos Cintra vai apresentar uma proposta de reforma tributária que implemente uma nova base para financiar a Previdência e desonere o salário dos trabalhadores com a criação de um imposto digital.

O texto será apresentado para o grupo "Muda, Senado!", que tem como principais bandeiras a defesa da Operação Lava Jato e críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta foi debatida em reunião realizada nesta sexta (24), que teve a presença de membros do Instituto Brasil 200, Confederação Nacional dos Serviços, Associação Comercial de São Paulo e outras entidades.

Segundo o presidente do Brasil 200, Gabriel Kanner, a ideia é criar um imposto digital no qual não haverá sonegação.