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Reforma Tributária

Grupo liderado por Marcos Cintra vai propor imposto digital

O texto será apresentado para o grupo 'Muda, Senado!', que tem como principais bandeiras a defesa da Operação Lava Jato e críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 18:25

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 18:25

Ex-secretário da Receita, Marcos Cintra Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Um grupo de empresários, deputados e presidentes de entidades liderado pelo ex-secretário da Receita Marcos Cintra vai apresentar uma proposta de reforma tributária que implemente uma nova base para financiar a Previdência e desonere o salário dos trabalhadores com a criação de um imposto digital.
O texto será apresentado para o grupo "Muda, Senado!", que tem como principais bandeiras a defesa da Operação Lava Jato e críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal).
A proposta foi debatida em reunião realizada nesta sexta (24), que teve a presença de membros do Instituto Brasil 200, Confederação Nacional dos Serviços, Associação Comercial de São Paulo e outras entidades.
Segundo o presidente do Brasil 200, Gabriel Kanner, a ideia é criar um imposto digital no qual não haverá sonegação.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, demitiu Cintra em setembro do ano passado. O motivo da queda foi a divulgação de estudos para uma reforma tributária, incluindo a cobrança de uma taxação nos moldes da antiga CPMF.

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