Grevistas estão na mira de quatro investigações

Caminhoneiros protestam contra corrupção e alta no preço dos combustíveis Crédito: Vitor Jubini

Mesmo após o fim da greve dos caminhoneiros, as investigações que apuram a prática de possíveis crimes durante o movimento continuam a todo vapor no país e tanto membros da categoria quanto donos de transportadoras são alvos do monitoramento. Os envolvidos estão na mira de pelo menos quatro apurações.

No Espírito Santo, a Procuradoria do Ministério Público Federal (MPF-ES) já requisitou à Polícia Federal a instauração de um inquérito para averiguar a ocorrência de atentados contra a Segurança Nacional.

O MPF-ES sustenta que há indícios de radicalização do movimento e de práticas que contrariam a Lei de Segurança Nacional, cujas penas, se somadas, podem chegar aos 30 anos de prisão. Entre os crimes, estão o de sabotagem e a tentativa de mudar, com emprego de violência ou de grave ameaça, o regime vigente ou o Estado de Direito.

"Mesmo após concessões feitas pelo Governo Federal, o movimento não se dissipou, desviando o foco com a intenção de forçar mudança no regime político: de democracia representativa para ditadura militar, regime autocrático", justifica o MPF.

LOCAUTE





A abertura de procedimentos de investigação semelhantes a este foi de terminada pela Câmara Criminal (que atua no âmbito da Procuradoria Geral da República, a PGR), especificamente, nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás.

A Polícia Federal confirma que está investigando a associação para prática de crimes contra a organização do trabalho, a segurança dos meios de transporte e outros serviços públicos. Ao afirmar que há indícios de uma aliança entre caminhoneiros autônomos e empresas de transporte para forçar o governo a reduzir o preço do diesel, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ressaltou que pode ter ocorrido a prática de "locaute". Trinta e sete inquéritos foram abertos em 25 Estados.

No entanto, o termo utilizado divide especialistas em Direito do Trabalho, já que alguns defendem que ele se refere apenas a quando o empregador impede seus funcionários de trabalhar para desestabilizá-los e obrigá-los a aceitar as condições impostas, enquanto outros defendem um uso mais amplo do termo, entendendo-o como qualquer paralisação promovida pelo setor patronal para atender a interesses próprios.

O Espírito Santo também está na lista de Estados sob a mira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que abriu uma investigação contra entidades representantes de transportadores de carga, suspeitas de infringir a ordem econômica. O objetivo é praticamente o mesmo da PF: saber se os empresários contribuíram, incentivaram ou orientaram a paralisação dos caminhoneiros.

MULTAS





O prejuízo para as transportadoras poderá ir além, já que a Advocacia-Geral da União (AGU) enviou ao Supremo Tribunal Federal um montante de multas a serem aplicadas pelo descumprimento da ordem judicial de liberação das vias, cujo valor é de R$ 339,5 milhões.

EMPRESÁRIO PRESO POR LOCAUTE TEM FILIAL NO ESPÍRITO SANTO

A Justiça Federal decretou a prisão temporária do primeiro empresário acusado de praticar locaute durante a greve dos caminhoneiros. Vinicius Pellenz é dono da empresa de logística Irapuru de Caxias do Sul (RS), que possui filial inclusive no Espírito Santo, além de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal.

Secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues diz que dados serão enviados à Justiça Crédito: João Paulo Rocetti

Sobre Pellenz, pesam acusações de possível prática de atentado à liberdade do trabalho, ameaça e associação para o crime. A participação do empresário foi descoberta através da operação Unlocked (Desbloqueado), deflagrada na quarta-feira (30) pela Polícia Federal com o objetivo reprimir a prática de locaute em rodovias do Rio Grande do Sul.

O Jornal O Estado de São Paulo teve acesso a um áudio atribuído ao empresário, que teria sido reproduzido em grupos de WhatsApp. Nele, Pellenz supostamente ameaça caminhoneiros que continuavam a trabalhar após o início da greve. "Os guris já estão ligados. Tem uns caras escondidos nos morros das batatas ali pra cima. Agora, ninguém vai mais subir e ninguém vai descer. Para os caminhão", diz ele em um dos trechos.

RELATÓRIO VAI APONTAR ENVOLVIDOS NA GREVE

A Secretaria de Estado de Segurança (Sesp) está elaborando um relatório com a identificação dos participantes da greve dos caminhoneiros para ser encaminhado à Justiça. De acordo com o secretário da pasta, Nylton Rodrigues, os setores de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil e da própria Sesp vêm trabalhando juntos para a criação do documento.

"Todos os pontos são monitorados com fotos, com vídeos e com a utilização de drones para que nós possamos encaminhar esse relatório à Justiça", garantiu à TV Gazeta.

O objetivo, segundo o secretário, é identificar pessoas que "não tinham interesse da redução da carga tributária, mas sim interesses políticos", as quais Nylton classificou como "infiltrados" e "oportunistas".

APURAÇÕES

MPF-ES

Segurança Nacional: O MPF investiga a prática de crimes contra a Lei de Segurança Nacional, como sabotagem e tentativa de derrubada do regime vigente. As penas, se somadas, chegam aos 30 anos de reclusão

Polícias no Estado

Permanecem a postos: A Secretaria de Segurança informa que as polícias continuam monitorando estradas e caminhoneiros para evitar novas manifestações. Informações sobre grevistas foram passadas à Procuradoria Geral do Estado

Polícia Federal e CADE

Locaute: A PF está investigando a associação para prática de crimes contra a organização do trabalho, a segurança dos meios de transporte e outros serviços públicos. O Cade também investiga se donos de transportadoras apoiaram os grevistas.

Penas: Se for configurada a prática de locaute, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê pagamento de multa , perda e suspensão do direito de ocupar cargos de representação profissional. Caso o ato seja interpretado como um crime contra a organização do trabalho, a pena prevê multas e detenção entre 1 mês e 3 anos.

AGU