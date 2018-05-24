Greve: Governo aumenta para 30 dias sem reajuste no preço do diesel

Eliseu Padilha Crédito: Reprodução | Twitter

O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) conseguiu garantir aos caminhoneiros 30 dias sem reajuste no preço do diesel e presidentes das associações avaliam se vão aceitar a proposta e dar uma trégua na negociação.

Em mais uma rodada de negociações no Planalto, houve um momento de tensão em que o presidente da Associação dos Caminhoneiros (Abcam) José da Fonseca Lopes, gritou que não aceitaria o acordo e abandonou a reunião com os ministros Carlos Marun (Governo), Eliseu Padilha (Casa Civil), Valter Casimiro (Transportes) e general Etchegoyen (GSI). Os outros, no entanto, permaneceram calmos na negociação.