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Greve dos caminhoneiros

Greve: Governo aumenta para 30 dias sem reajuste no preço do diesel

O presidente da Associação dos Caminhoneiros (Abcam) José da Fonseca Lopes, gritou que não aceitaria o acordo e abandonou a reunião com os ministros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 20:25

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 20:25

Eliseu Padilha Crédito: Reprodução | Twitter
O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) conseguiu garantir aos caminhoneiros 30 dias sem reajuste no preço do diesel e presidentes das associações avaliam se vão aceitar a proposta e dar uma trégua na negociação.
Em mais uma rodada de negociações no Planalto, houve um momento de tensão em que o presidente da Associação dos Caminhoneiros (Abcam) José da Fonseca Lopes, gritou que não aceitaria o acordo e abandonou a reunião com os ministros Carlos Marun (Governo), Eliseu Padilha (Casa Civil), Valter Casimiro (Transportes) e general Etchegoyen (GSI). Os outros, no entanto, permaneceram calmos na negociação.
O governo está garantindo 30 dias sem reajuste na bomba, 30% do transporte da Conab para cooperativas de caminhoneiros; liberação da cobrança do terceiro eixo suspenso nos pedágios de todo o País; prometendo que a política de aumento/revisão de preços não será mais diária (no mínimo, quinzenal); e confirmando a redução inicial de 10% do preço do diesel pela Petrobrás.

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