Greve dos caminhoneiros impacta inflação e projeção é de mais altas

Greve impacta inflação e projeção é de mais altas Crédito: Bernardo Coutinho

O capixaba precisou desembolsar mais dinheiro para levar os mesmos produtos e manter seus hábitos de consumo. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,64% no mês de maio na Grande Vitória, segundo o IBGE. A variação foi a maior desde janeiro e uma das mais altas nos últimos dois anos, sendo superior também à inflação oficial do país, que subiu em 0,4% em maio.

De acordo com economistas, o principal fator que contribuiu para a aceleração da inflação aqui e pelo Brasil foi a greve dos caminhoneiros, que abrangeu um terço do mês, provocando desabastecimento e consequente elevação nos preços, sobretudo de hortaliças, legumes e combustíveis.

Em Vitória, os vilões foram a cebola, que subiu em média 19,03%, e a batata-inglesa, que ficou em falta nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), fazendo o preço do saco de batatas triplicar de valor e o quilo, para o consumidor, ficar 16,46% mais caro.

Nos combustíveis, o valor do óleo diesel foi elevado em 6,53%. Já a gasolina teve variação de 4,52%. Nos postos, só o etanol ficou mais em conta, apresentando queda de 3,17%. Outro aumento foi na energia elétrica residencial, que com o início da vigência da bandeira amarela subiu 4,97%.

As altas dos combustíveis e da energia, em especial, acabam por pressionar ainda mais a elevação de valor dos outros produtos, conforme avaliam os especialistas, que afirmam que, diante da intensidade da paralisação, esse índice era inevitável.

Já se esperava esse aumento da inflação mas talvez não tanto nessa proporção. Realmente esses itens essenciais subiram muito, como os produtos da cesta básica, que ficaram difíceis de serem transportados, afirma o economista e professor da UVV, Mário Vasconcelos.

O dólar alto também contribuiu para a inflação de maio, fazendo o índice capixaba ser maior que a nacional, segundo Vasconcelos. Somos um Estado que importa muito, e com o dólar alto os insumos também sobem. Isso tem reflexo em vários produtos, como o pão, já que o trigo é importado.

PESPECTIVA

A tendência, segundo o economista e coordenador-geral da faculdade Pio XII, Marcelo Loyola Fraga, é que esse índice continue alto neste mês e nos próximos uma vez que o país ainda não se recuperou dos efeitos da greve.

Ainda temos um cenário conturbado porque o preço do combustível não caiu e o dólar segue muito alto, contribuindo para que haja esse ambiente de instabilidade, que agrava com o congelamento (do diesel) e o possível tabelamento (do frete), que tendencia o setor produtivo a aumentar seus preços e reduzir a produção diante disso tudo, resguardando-se de possíveis transtornos que possam vir, avalia.

A possível interferência do governo no preço dos fretes, um dos pleitos dos caminhoneiros para pôr fim à greve, também ameaça a inflação dos próximos meses.

Estabelecendo um preço base para o frete, quem acaba pagando a conta é o consumidor, porque as empresas vão repassar esse aumento de custo para os diversos elos na cadeia até chegar no produto com um mais alto. É ruim para as empresas, para o consumidor, e para a economia como um todo com o aumento da inflação, ressalta o economista Eduardo Araújo.

ALTA E BAIXA

PRINCIPAIS VARIAÇÕES DE PREÇOS EM MAIO

Subiram

Cebola: 19,03%

Batata-inglesa: 16,46%

Banana-da-terra: 7,74%

Óleo diesel: 6,53%

Maçã: 5,52%

Energia elétrica: 4,97%

Gasolina: 4,57%

Feijão-carioca: 3,11%

Trigo: 2,67%

Leite longa vida: 1,87%

Caíram

Mamão: -20,88%

Couve-flor: -15,06%

Passagem aérea: -7,94

Tomate: -6,25%

Aipim: -4,12%

Etanol: -3,17%

Ovo de galinha: -3,07%

Carne de porco: -3,07%

Fonte: IPCA/IBGE

TABELA DO FRETE PODE TER PREÇOS DIFERENCIADOS

O ministro dos Transportes, Valter Casimiro, disse que a nova tabela de fretes pode trazer preços diferenciados para períodos de safra e entressafra. Segundo ele, representantes do setor produtivo e dos caminhoneiros estão revendo suas posições e intensificaram as conversas nesta sexta-feira.

Uma nova tabela chegou a ser anunciada no início da noite de quinta-feira, 7, mas perdeu validade 4 horas depois que tinha sido apresentada previamente a lideranças dos caminhoneiros e representantes do setor do agronegócio.

A expectativa agora, destacou Casimiro, é que uma outra tabela seja anunciada no inicio da próxima semana. As discussões estão sendo mediadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Ele contou que os produtores rurais concordaram porque o custo do frete ficou próximo dos valores cobrados no mercado. Mas os caminhoneiros reclamaram, alegando que o preço mínimo ficou abaixo ao praticado atualmente. Em média, o documento reduzia o custo do frete em 20% em comparação à tabela anterior, editada em 30 de maio.