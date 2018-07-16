Greve dos caminhoneiros faz exportação de suínos cair 19%

Hong Kong, na China, é o principal destino das exportações de carne suína do Brasil Crédito: Divulgação

A greve dos caminhoneiros, com bloqueio das estradas, afetou as exportações de carne suína brasileira no primeiro semestre de 2018. Entre janeiro e junho, considerando todos os produtos entre in natura e processados, as vendas ao exterior alcançaram 278,3 mil toneladas, volume 18,9% inferior em relação ao mesmo período de 2017, quando foram exportadas 343,3 mil toneladas. As informações foram divulgadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A receita das vendas no período teve uma queda de 30,4% em relação a 2017, totalizando US$ 567,2 milhões, frente aos US$ 814,7 milhões do ano passado.

Só em junho, foram embarcadas 35 mil toneladas, uma retração de 45,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 64,1 mil toneladas. Na comparação com maio, mês da paralisação, a retração chegou a 26,6%, quando foram exportadas 47,7 mil toneladas.

Os bloqueios nas estradas ocorridos nos dez últimos dias de maio ampliaram os impactos registrados pelo setor com o embargo imposto pela Rússia desde dezembro de 2017, o que fica explícito quando comparamos os desempenhos de maio e junho. Esperamos que esta retração se dissolva ao longo dos próximos meses, especialmente a partir de julho, disse em nota Francisco Turra, presidente da ABPA.

Mesmo com os impactos dos bloqueios nas estradas, as vendas de carne suína para a China permaneceram em alta neste semestre. Ao todo, foram 69,8 mil toneladas exportadas no período, volume 170% superior às 25,8 mil toneladas embarcadas no mesmo período do ano passado.