Greve dos caminhoneiros deixa prejuízo de meio bilhão em indústrias

Caminhoneiros parados em Viana durante a greve Crédito: SECUNDO REZENDE/ZOOM FILMES

Diversos setores estão amargando os impactos gerados pela paralisação dos caminhoneiros. A indústria, que tem a maior participação no PIB, já calcula um prejuízo de R$ 500 milhões. De acordo com a Federação das Indústrias (Findes), cerca de 70% das empresas tiveram que parar ou reduzir drasticamente suas produções.

Outro exemplo do impacto gerado pela ação dos caminhoneiros está na avicultura e na suinocultura. As aves que viraram, de certa forma, ícones do momento, devido à distribuição dos animais e de ovos em locais públicos, poderiam morrer de fome, em larga escala, se os carregamentos de ração continuassem a não chegar aos criadouros.

Apenas num município, Santa Maria de Jetibá, o prejuízo estimado foi de R$ 300 milhões, segundo a prefeitura. Nessa mesma cidade foi decretada situação de emergência por causa do desabastecimento de produtos.

Já no caso do comércio atacadista, os prejuízos chegam a R$ 70 milhões. Segundo o Sincades, ao todo, 22 tipos de varejistas ficaram sem receber produtos encomendados. Com isso, R$ 1 bilhão em produtos deixaram de chegar ao Estado.

O impacto ainda atingiu as exportações. Cerca de 700 contêineres de rochas ornamentais não conseguiram embarcar para outros países durante os dez dias de paralisação dos caminhoneiros. Além disso, metade das atividades do setor foram interrompidas e US$ 60 milhões em negócios deixaram de ser realizados pelo setor.

RECUPERAÇÃO

Diante desse quadro, o governo do Espírito Santo avalia prorrogar o prazo para as empresas pagarem o ICMS de junho. O pedido foi feito pelas federações da Indústria, da Agricultura e Pecuária, do Comércio e dos Transportes, que solicitam mais 15 dias para quitarem as obrigações tributárias.

O pedido dos empresários é uma tentativa de ajudar os setores impactados pela crise. Desse modo, depois de dez dias de greve dos caminhoneiros e de paralisação nas atividades, eles poderão reajustar as contas e conseguir ter fluxo de caixa.

O objetivo da proposta é que a cobrança, que está prevista para o dia 19 de junho, possa ser feita no dia 4 de julho. A Confederação Nacional das Indústrias (CNI) também fez o pleito junto ao governo Federal para ampliar o prazo para o pagamento dos impostos federais, como o IPI e o PIS/COFINS.

O presidente da federação das Indústrias do Estado (Findes), Léo de Castro, avalia que a manifestação dos caminhoneiros foi mais complexa para a economia capixaba que a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017. "Na greve da PM, tivemos um problema que estava limitado ao Espírito Santo. Só que a dos caminhoneiros é mais ampla, afeta o Brasil inteiro, então o impacto dela é maior ainda."

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) disse que vai avaliar o pedido e levará em conta as normas previstas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), desde que a concessão não prejudique o cumprimento das obrigações do Estado.

PEDIDO DE EMPRÉSTIMO ESPECIAL

Além do aumento de prazo para o pagamento do ICMS, as federações também estudam pedir linhas de financiamento especiais para o Banestes e para o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). O pedido ainda será encaminhado aos presidentes dos bancos.

"O custo do dinheiro no Brasil é muito alto. Apesar da taxa de juros estar em 6,5%, em financiamentos, o custo do capital de giro chega a 20%. Por isso, estamos pleiteando essa ajuda. Independentemente da greve, as contas estão vencendo e precisamos, de um jeito ou de outro, pagar os funcionários no dia 5", disse o presidente da Findes, Léo de Castro.