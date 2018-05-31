Greve dos caminhoneiros atrapalha R$ 1 bi em negócios de atacadistas

De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Futura, 2015 teve uma média de 19 demissões por empresa no setor atacadista Crédito: Agência Brasil

A greve dos caminhoneiros causou uma crise de grandes proporções em diversos setores da economia. Do agronegócio ao comércio, negócios amargam prejuízo. O setor atacadista é um dos segmentos impactados e que já estima prejuízos de R$ 70 milhões devido aos dez dias de paralisação dos motoristas.

Segundo o empresário, Idalberto Moro, presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), R$ 1 bilhão emprodutos deixaram de chegar ao Estado. São mercadorias que iriam abastecer supermercados, padarias, lojas de autopeças e de material de construção, farmácias e hospitais. Ao todo, 22 tipos de varejistas estão sem receber produtos encomendados.

Sofremos uma grave ruptura no nosso trabalho, pois abastecemos uma vasta cadeia do varejo. E mesmo que tenhamos os produtos nos nossos estoques, não podíamos faturar, já que não era possível sair para entregar, explica Moro ao acrescentar que as compras não concretizadas fizeram o Estado perder cerca de R$ 30 milhões em receitas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS).

Idalberto conta que somente uma empresa da indústria farmacêutica estava até esta sexta-feira com 25 carretas em seu pátio carregadas com medicamentos aguardando o fim da greve para pegar a estrada.