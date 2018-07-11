Greve dos caminhoneiros afeta produção industrial do Espírito Santo

Greve dos caminhoneiros: paralisação na BR 262, em Viana Crédito: Internauta Bruno Grassi

A indústria capixaba tenta recuperar fôlego, mas dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional divulgados nesta quarta-feira (11/07) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o setor sentiu os efeitos da paralisação dos caminhoneiros, que resultou no bloqueio das principais rodovias federais do país.

O Espírito Santo, de acordo com o indicador, apresentou recuo de 2,3% no mês de maio em relação a abril. A queda foi ainda maior quando se compara com o mesmo período do ano passado, quando houve desaceleração de 5,4%. No acumulado do ano, o Estado foi o que apresentou o pior desempenho nacional.

Comparado com o maio de 2017, a fabricação de alimentos foi o ramo que teve o pior dado, com contração de 24,1%. Depois vem o segmento de fabricação de produtos minerais não-metálicos, com recuo de 22,7%. O único segmento que apresentou crescimento foi o de metalurgia, com 24,3% de avanço.

NO PAÍS

Indústria metalúrgica Crédito: ACOMARANHAO/ Divulgação

Segundo o IBGE, a produção industrial recuou em 14 dos 15 locais pesquisados, na passagem de abril para maio. O Estado de São Paulo, maior parque industrial do país, registrou um tombo de 11,4%. Os recuos mais acentuados ocorreram em Mato Grosso (-24,1%), Paraná (-18,4%), Bahia (-15,0%) e Santa Catarina (-15,0%).

Assim como São Paulo, o Rio Grande do Sul (-11,0%) também teve perda mais intensa do que a média global da indústria, de -10,9%. As demais quedas ocorreram em Goiás (-10,9%), Minas Gerais (-10,2%), Região Nordeste (-10,0%), Pernambuco (-8,1%), Rio de Janeiro (-7,0%), Ceará (-4,9%), Amazonas (-4,1%). O Pará foi o único local com avanço no mês, uma alta de 9,2%, eliminando assim a queda de 8,5% que havia sido observada em abril.

PARALISAÇÃO

A paralisação dos caminhoneiros afetou os resultados da indústria também em relação a maio do ano passado. Houve perdas na produção em 12 dos 15 locais pesquisados. Na comparação com igual mês de 2017, a indústria encolheu 6,6% em maio de 2018.

Segundo o IBGE, houve contribuição também do efeito-calendário, uma vez que maio de 2018 teve um dia útil a menos do que maio de 2017. As quedas mais intensas ocorreram em Goiás (-15,7%), Mato Grosso (-14,7%), Bahia (-13,7%), Paraná (-12,0%), Rio Grande do Sul (-10,8%), Região Nordeste (-10,3%), Ceará (-9,7%), Santa Catarina (-8,2%) e Minas Gerais (-7,3%).