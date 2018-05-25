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Segurança

Greve de caminhoneiros: PM garante que todas as viaturas fazem rondas no ES

Apesar da falta de combustíveis no ES devido à paralisação de caminhoneiros, PM diz que viaturas fazem patrulhamento normalmente na Grande Vitória e nas demais regiões

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 14:02
Viatura da Polícia Militar Crédito: Arquivo
A Polícia Militar (PM) afirmou, na manhã desta sexta-feira (25), que todas as viaturas estão circulando normalmente em todo o Espírito Santo. Segundo a PM, mesmo com a paralisação dos caminhoneiros, que se estende pelo 5º dia nesta sexta e impacta o abastecimento de combustíveis na Grande Vitória e nas demais regiões do Estado, a ronda com viaturas não foi afetada.
> Saiba tudo sobre a greve dos caminhoneiros
Nesta quinta-feira (24), o comandante-geral da PM, Alexandre Ramalho, havia informado que, por conta da possível falta de combustível, as rondas com viaturas da PM seriam reduzidas e os veículos deveriam ficar mais tempo em pontos fixos.
A reportagem pediu entrevista à PM para saber como está o patrulhamento na manhã desta sexta e foi respondida por nota que afirma que o patrulhamento ostensivo está garantido. Além disso, a nota da PM diz ainda que medidas foram tomadas pelo Comando Geral para manter os serviços. Todas as viaturas, esclarece a PM, estão circulando normalmente em todo o Estado.
VEJA NOTA NA ÍNTEGRA
"A Secretaria de Estado da Segurança Pública informa que todo o patrulhamento ostensivo da Polícia Militar está garantido. Medidas foram tomadas pelo Comando Geral da PM para manter os serviços.
A PM ressalta que todas as viaturas estão circulando normalmente em todo o Estado."

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