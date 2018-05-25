Greve de caminhoneiros já gerou prejuízo de R$ 200 milhões no ES

Paralisação já gerou prejuízos Crédito: Caíque Verli

O governo federal assinou na quinta-feira (24) à noite um acordo com entidades representantes dos caminhoneiros para tentar dar fim à paralisação que começou na segunda-feira, 21. Mas os impactos que foram gerados pela greve vão afetar diretamente o crescimento da economia do Espírito Santo. Além disso, alguns setores econômicos ainda devem demorar dias para voltar à normalidade.

Segundo Léo de Castro, presidente da Findes, o crescimento industrial com certeza vai ser comprometido, não só o do Estado como também o do país.

Ainda de acordo com Castro, os prejuízos são milionários. Com a paralisação, o PIB industrial do Estado, que equivale a 40% do produto total do Espírito Santo, vai ser impactado. Os prejuízos acumulados em quatro dias de paralisação giram em torno de R$ 150 milhões a R$ 200 milhões.

Um dos setores que demandam mais mão de obra no Estado é o da construção civil. Segundo Paulo Baraona, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon), se a greve se prolongar, ela pode comprometer a entrega de materiais que vêm de fora do Estado e impactar nos prazos das construtoras.

Além disso, caso outras categorias se unam aos caminhoneiros, isso poderá afetar no deslocamento dos trabalhadores e até mesmo a operação dos caminhões de concreto, pontuou.

Segundo o coordenador do Fórum de Entidades e Federações (FEF), Jerson Picoli, o sistema de transporte coletivo tem combustível para rodar apenas até o próximo domingo.

O panorama geral do país é um caos, porque todos os setores estão sendo afetados. A tendência é o desabastecimento total. Agora, cabe ao governo federal tomar uma medida.

AUMENTO

Nesta semana, o governo federal anunciou medidas de redução ou corte de impostos sobre combustíveis. Mesmo assim, quem precisou usar serviços que dependem direta ou indiretamente deles, não viu diferença no preço.

Em maio do ano passado, o barril do petróleo estava cotado em US$ 49,69. Ontem, valia US$ 78,82. De acordo com o empresariado, se o valor do barril continuar a subir e medidas a médio e longo prazo não forem tomadas, a tendência é de que o preço dos combustíveis aumente ainda mais.