Greve causa R$ 1,9 bilhão de prejuízo no Espírito Santo

Indústrias paradas, lojas com vendas reduzidas, empresas de comércio exterior com as encomendas atrasadas. A greve dos caminhoneiros desestabilizou uma economia ainda fragilizada pela crise econômica e deve prejudicar a recuperação tão esperada para este ano.
A manifestação que já dura dez dias tem causado impacto diário de R$ 211 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Até ontem, estimativas feitas pelo economista Eduardo Araújo, vice-presidente do Corecon, contabilizavam retração de R$ 1,9 bilhão na geração de riquezas no Estado ao considerar um cenário com dois terços dos negócios completamente comprometidos pelo protesto.
O fato de se impedir o trânsito de mercadorias, como matéria-prima, combustível e insumos interfere na grande roda que gira a economia. O resultado disso é uma menor geração de renda, explica Araújo, que utilizou dados das contas regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e levou em conta informações dos setores produtivos, sobre os efeitos em suas linhas de produção desde o início da paralisação.
TURBULÊNCIA
Um dos segmentos mais impactados pela atual turbulência é o agronegócio. As empresas mais afetadas são as de criação de animais. Por falta de ração, muitas aves precisaram ser sacrificadas e doadas. O comércio de ovos também foi prejudicado, já que o alimento não chegou aos mercados.
A cafeicultura também se preocupa com possíveis rompimentos de contratos de vendas. O Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) diz que as entregas para os mercados internos e externos estão suspensas. Estamos no início da colheita do café. A tendência era fazer uma venda maior, após longos períodos de queda devido à seca. Agora corremos risco dos interessados desaparecerem, o que levará uma desvalorização no preço do produto, opina o presidente do CCCV, Jorge Nicchio, ao dizer que 300 mil sacas deixaram de ser enviadas para indústrias no Brasil e em outros países, o que equivale a R$ 97,5 milhões em negócios.
Segundo a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), a falta de insumos, de matéria-prima e a dificuldade de entregar as fabricações levaram 70% das companhias a paralisarem suas produções.
Somente a indústria de rochas ornamentais, por exemplo, teve 100% de suas atividades paradas, segundo a superintendente do Centrorochas, Olivia Tirello. Estamos sem exportar. Há uma semana nenhuma carga sai do porto. Até agora 25 milhões de dólares em mercadorias não foram enviadas para exportação, afirma ao acrescentar que os impactos são ainda maiores. Por falta de combustível, as pedreiras estão paradas. Além disso, as empresas que fazem o beneficiamento das pedras e transformam em chapas tiveram que suspender a fabricação por não ter como enviar. Não é possível estocar.
VITÓRIA STONE FAIR
A Vitória Stone Fair, feira tradicional do setor de rochas, também foi impactada. Deve ser anunciado hoje o adiamento do evento que seria realizado no Pavilhão de Carapina entre os dias 5 e 8 de junho. A expectativa é de que aconteça na nova data de 12 a 15 de junho, segundo informações da coluna Leonel Ximenes.
Os reflexos também atingem as empresas de importação. Cerca de R$ 400 milhões em mercadorias não serão entregues aos clientes. O Estado deixa de arrecadar uma quantia superior a R$ 10 milhões para cada semana de paralisação, referente ao ICMS, esclarece o presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação (Sindiex), Marcilio Machado, ao destacar ainda que a paralisação deverá acarretar num aumento de custos de armazenagem, o que implicará em alta nos preços dos importados ao consumidor.
Também é difícil mensurar o custo do tempo das máquinas paradas nas indústrias e da semiparalisação dos portos, que estão com os acessos bloqueados. Os empresários perdem, e o Estado terá que revisar a previsão de receitas para cobrir suas despesas administrativas e de investimentos. Quanto mais demorar a greve, maiores serão os prejuízos para uma economia que acabou de sair de uma recessão.
Para a economista Arilda Teixeira, é impossível ter dimensão do tempo que a economia do Estado vai demorar para se recuperar. Os problemas que surgiram na greve vão se dissipar, mas não é possível saber como cada negócio vai se comportar após o fim da paralisação. O mais preocupante agora é a insustentabilidade fiscal que as concessões feitas pelo governo para encerrar a greve causarão.