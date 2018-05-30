Greve causa R$ 1,9 bilhão de prejuízo no Espírito Santo

Por falta de combustível, pedreiras no ES estão paradas Crédito: Divulgação

Indústrias paradas, lojas com vendas reduzidas, empresas de comércio exterior com as encomendas atrasadas. A greve dos caminhoneiros desestabilizou uma economia ainda fragilizada pela crise econômica e deve prejudicar a recuperação tão esperada para este ano.

A manifestação que já dura dez dias tem causado impacto diário de R$ 211 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Até ontem, estimativas feitas pelo economista Eduardo Araújo, vice-presidente do Corecon, contabilizavam retração de R$ 1,9 bilhão na geração de riquezas no Estado ao considerar um cenário com dois terços dos negócios completamente comprometidos pelo protesto.

O fato de se impedir o trânsito de mercadorias, como matéria-prima, combustível e insumos interfere na grande roda que gira a economia. O resultado disso é uma menor geração de renda, explica Araújo, que utilizou dados das contas regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e levou em conta informações dos setores produtivos, sobre os efeitos em suas linhas de produção desde o início da paralisação.

TURBULÊNCIA

Um dos segmentos mais impactados pela atual turbulência é o agronegócio. As empresas mais afetadas são as de criação de animais. Por falta de ração, muitas aves precisaram ser sacrificadas e doadas. O comércio de ovos também foi prejudicado, já que o alimento não chegou aos mercados.

A cafeicultura também se preocupa com possíveis rompimentos de contratos de vendas. O Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) diz que as entregas para os mercados internos e externos estão suspensas. Estamos no início da colheita do café. A tendência era fazer uma venda maior, após longos períodos de queda devido à seca. Agora corremos risco dos interessados desaparecerem, o que levará uma desvalorização no preço do produto, opina o presidente do CCCV, Jorge Nicchio, ao dizer que 300 mil sacas deixaram de ser enviadas para indústrias no Brasil e em outros países, o que equivale a R$ 97,5 milhões em negócios.

Segundo a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), a falta de insumos, de matéria-prima e a dificuldade de entregar as fabricações levaram 70% das companhias a paralisarem suas produções.

Somente a indústria de rochas ornamentais, por exemplo, teve 100% de suas atividades paradas, segundo a superintendente do Centrorochas, Olivia Tirello. Estamos sem exportar. Há uma semana nenhuma carga sai do porto. Até agora 25 milhões de dólares em mercadorias não foram enviadas para exportação, afirma ao acrescentar que os impactos são ainda maiores. Por falta de combustível, as pedreiras estão paradas. Além disso, as empresas que fazem o beneficiamento das pedras e transformam em chapas tiveram que suspender a fabricação por não ter como enviar. Não é possível estocar.

VITÓRIA STONE FAIR

A Vitória Stone Fair, feira tradicional do setor de rochas, também foi impactada . Deve ser anunciado hoje o adiamento do evento que seria realizado no Pavilhão de Carapina entre os dias 5 e 8 de junho. A expectativa é de que aconteça na nova data de 12 a 15 de junho, segundo informações da coluna Leonel Ximenes.

Os reflexos também atingem as empresas de importação. Cerca de R$ 400 milhões em mercadorias não serão entregues aos clientes. O Estado deixa de arrecadar uma quantia superior a R$ 10 milhões para cada semana de paralisação, referente ao ICMS, esclarece o presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação (Sindiex), Marcilio Machado, ao destacar ainda que a paralisação deverá acarretar num aumento de custos de armazenagem, o que implicará em alta nos preços dos importados ao consumidor.

Também é difícil mensurar o custo do tempo das máquinas paradas nas indústrias e da semiparalisação dos portos, que estão com os acessos bloqueados. Os empresários perdem, e o Estado terá que revisar a previsão de receitas para cobrir suas despesas administrativas e de investimentos. Quanto mais demorar a greve, maiores serão os prejuízos para uma economia que acabou de sair de uma recessão.