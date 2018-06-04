Governo vai usar 'poder de polícia' para garantir desconto de diesel

Os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, durante entrevista Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen, anunciou que a partir de agora o governo "estará focado na fiscalização" do desconto do preço do diesel nas bombas e vai usar todo o poder de polícia para garantir que a redução de 46 centavos chegue às bombas.

Segundo o ministro, a informação repassada pelo Ministério das Minas e Energia é de que a própria BR Distribuidora já se antecipou e fez o desconto de todo o seu estoque, independente de quanto tenha custado, para assegurar o desconto de R$ 0,46.

Em relação à falta de gás, observada em diversos estados e no Distrito Federal, o ministro disse que o não há mais o que fazer e governo entregou às distribuidoras que têm de fazer chegar o produto à ponta da linha. Para o ministro, já temos o abastecimento normalizado.

Etchegoyen declarou ainda que além da fiscalização das bombas, o governo vai acompanhar de perto a investigação da violência contra os trabalhadores que estavam nas estradas, das sabotagens nas linhas férreas e torres elétrica e o cumprimento de todos os itens do acordo com os caminhoneiros.

As investigações continuam, os processos continuam e o governo empenhará os seus meios para que essas pessoas sejam devidamente levadas à Justiça, declarou o ministro, ao anunciar que o grupo de acompanhamento da normalização, mudou de protagonismo e terá como ênfase, além da fiscalização da garantia do desconto do diesel na bomba, o acompanhamento do prosseguimento das ações policiais judiciárias, os processos contra violência contra caminhoneiros e contra pessoas em geral. Segundo o ministro, a fiscalização será feita com toda a energia e empenho que a situação exige.

Questionado sobre prisões de agressores anunciadas pelo governo o ministro e que não teriam se concretizado, o não disse que "não poderia falar", mas assegurou que os processos continuam, assim como as ações judiciárias.

Apesar de o ministro falar que normalidade, muitos postos de combustível não estão recebendo o diesel com desconto no País, embora ele tenha assegurado que a BR distribuidora já se antecipou e fez o desconto. O dado do MME, chegado antes de vir para cá, para não dar informação equivocada, é de que todo o estoque, independente de quanto tenha custado tem a redução de 46 centavos, insistiu, ele, acrescentando que o governo, neste momento, está se reajustando para exercer a fiscalização disso.

Também em relação ao gás de cozinha, o ministro Etchegoyen reiterou: o gás está normalizado, nas distribuidoras. É possível que existam pontos que não chegou na revenda, onde as pessoas vão comprar. Mas ele está normalizado. Não há mais o que fazer para chegar. O problema está resolvido. A partir de agora é reposição dos estoques na ponta da linha, da venda. O ministro insistiu que todos os meios serão empregados para garantia fiscalização e a redução do preço do diesel.