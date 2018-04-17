Governo Trump resiste à entrada de Brasil na OCDE

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Mario Tama | Getty Images

O governo de Donald Trump já deixou claro ao Palácio do Planalto que deu preferência para a adesão da Argentina à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), alegando que existia um respaldo eleitoral em Buenos Aires pelas reformas que Maurício Macri estaria realizando e que essa ainda não seria a realidade do Brasil. O recado foi dado ao governo brasileiro no final de março, durante encontros de representantes da Casa Civil com Landon Loomis, assessor especial para o hemisfério ocidental e economia global do vice-presidente americano, Mike Pence.

Nos últimos seis meses, o governo brasileiro proliferou encontros com a cúpula da OCDE para encontrar formas de fazer avançar seu processo de entrada no organismo internacional e considerado como o clube dos países desenvolvidos.

Mas, ainda que a secretaria da entidade seja favorável à chegada do Brasil, o voto americano tem impedido que o processo ganhe força. Em janeiro, em Davos, Temer aproveitou suas reuniões bilaterais para tratar do caso com o secretário-geral da OCDE, Angel Gurria. O diplomata, porém, sugeriu que o governo brasileiro se aproximasse de membros da administração americana para os convencer dos pontos positivos da adesão do Brasil.

Nos meses que se seguiram, foi exatamente isso que o Brasil fez. Entre os dias 26 e 27 de março, o representante da Casa Civil, Marcelo Guaranys, esteve em Washington para alguns desses encontros, cujo teor foi colocado em um telegrama da chancelaria no dia 3 de abril.

A posição do governo brasileiro, nos encontros mantidos nas últimas semanas com os americanos, era de que era importante que o processo de adesão do Brasil à OCDE fosse iniciado ainda sob a gestão do presidente Michel Temer.

Um dos efeitos explicados aos americanos, segundo o telegrama de 3 de abril obtidos pelo Estado, seria a capacidade de o processo na OCDE consolidar o andamento das reformas regulatórias promovidas por Temer. De uma certa forma, a adesão à entidade internacional que coloca tais reformas como critérios ajudaria a lock-in o rumo que o governo gostaria de dar para a economia.

O governo brasileiro também insistiu que não via um obstáculo que seu processo de adesão ocorresse de forma simultânea a da Argentina, já que nos últimos anos teria avançado na adesão de diversos instrumentos da organização com sede em Paris, mesmo não sendo um membro-permanente.

Apesar do discurso do governo, o que representantes do Palácio do Planalto ouviram da Casa Branca não foi positivo.

Num dos documentos obtidos pela reportagem, a diplomacia nacional indica que Loomis teria elogiado o processo de reformas atualmente implementado pelo Brasil. Mas indicou que, na visão norte-americana, a OCDE deveria aceitar poucos países por vez, levando em consideração os pedidos de diferentes regiões.

Eleitoral

Mas foram os pontos da política doméstica que também pesaram. Faltaria no Brasil 'consenso claro sobre as reformas', especialmente por meio de "respaldo eleitoral" - algo que pôde ser verificado na Argentina nas últimas eleições presidenciais e legislativas, destacou o texto.

O documento ainda deixa claro que o representante de Mike Pence foi explícito em indicar que a Argentina já estaria um passo adiante. (Loomis) grifou, ademais, que o presidente Donald Trump já anunciou seu apoio à Argentina - o que é determinante para a definição, por parte do governo dos EUA, de quais seriam os países prioritários para o início imediato das tratativas de acessão, completou.

Em uma nota ao Estado, a Casa Civil confirmou a existência do encontro no dia 26 de março. Mas ponderou a posição americana. Cada órgão americano transmite um conjunto de informações, mas nenhuma seria impeditiva do ingresso do Brasil, disse.

Na reunião com a assessoria do vice-presidente norte-americano, foi informado que os EUA apoiam o Brasil, mas estão preocupados com a concentração de esforços da OCDE na análise da acessão de seis países ao mesmo tempo, razão pela qual entendem que seria necessário organizar um fluxo de análise, explicou o governo.

Neste caso, Argentina poderia ter precedência por ter solicitado ingresso antes e por ter tido apoio direto do presidente Donald Trump em conversa com o presidente Mauricio Macri, confirmou a Casa Civil.