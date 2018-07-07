Governo tem apenas R$ 1,1 bilhão para fazer ferrovia no ES

Linha de trem Crédito: Divulgação / TJES

O clamor capixaba pela construção da ferrovia no Sul do Estado fez o governo federal confirmar que pelo menos R$ 1,1 bilhão está garantido para as obras de um pedaço da EF-118. Os recursos vão sair de créditos gerados para a União a partir da devolução de trechos antieconômicos da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), da controladora VLI.

A quantia representa apenas um terço do que é preciso para construir a malha férrea ligando Cariacica a Presidente Kennedy. A obra está estimada em mais de R$ 3 bilhões. Outra parte do dinheiro virá da renovação antecipada da concessão da FCA. O valor da outorga ainda não foi estimado.

A medida é resposta ao descontentamento do Estado com o governo federal, que decidiu usar a renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro VitóriaMinas para construir a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), que ligará o Mato Grosso a Goiás. A princípio, esse dinheiro seria investido no Espírito Santo para financiar a conexão entre os Porto de Tubarão, em Vitória, e o Porto Central, em Presidente Kennedy.

Segundo o secretário do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), Tarcísio Freitas, será ainda necessário elaborar o projeto executivo para verificar até onde esses recursos permitirão o ramal ferroviário chegar. É possível que a construção seja feita em etapas, alcançando primeiro o Porto de Ubu, em Anchieta.

Após a conclusão da obra, haverá licitação para contratar a concessionária responsável pelo trecho. Há a possibilidade dessa outorga financiar a extensão até Presidente Kennedy.

Nesta sexta-feira (06/07), a Secretaria-Geral da Presidência divulgou nota sobre reunião extraordinária do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), informando que EF-118 foi qualificada e passa a integrar a carteira de projetos. Até terça-feira, 10, de acordo com Freitas, será publicada no Diário Oficial da União resolução que define a ferrovia capixaba como prioridade. Estamos convictos que a obra vai ser feita. É um compromisso assumido. Estamos com propósito firme de atender esse pleito, afirma.

DISPUTA

Para o governador do Estado, Paulo Hartung, a informação do Planalto não contempla o pedido do Estado. O governo federal joga como se fôssemos ingênuos. O que estamos pleiteando é o que está na lei. (Investimento na Fico) é uma ilegalidade flagrante, opina, ao acrescentar ainda que a transferência dos investimentos para o Centro-Oeste é uma armação contra o Espírito Santo.

O senador Ricardo Ferraço diz que a nota do Planalto é um engodo. Essa nota não nos garante absolutamente nada. Vou formalizar uma denúncia no TCU e pedir ao órgão uma inspeção nos documentos da VitóriaMinas. Queremos conhecer a memória, os dados, sobre como a secretaria do PPI chegou a conclusão sobre quanto vale a renovação antecipada. Não podemos ficar com os impactos ambientais e perder os investimentos.

Segundo a senadora Rose de Freitas, os recursos para a construção da ferrovia no Estado estão garantidos por meio do processo de repactuação dos contratos da Vale com o governo federal. O que aconteceu é que o projeto da Fico já está pronto há anos. Por isso, foi uma ferrovia priorizada pelo governo federal. Já a nossa ferrovia tem apenas estudo de viabilidade, o projeto executivo ainda não foi elaborado.