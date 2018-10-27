Governo suspende abastecimento de milho para 4,2 mil agricultores

Grãos de milho em navio no Porto de Vitória: Conab suspendeu vendas do insumo Crédito: Marcelo Prest





A venda de milho pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está paralisada em todo Brasil. Por conta disso, os 4.200 agricultores do Espírito Santo cadastrados no Programa de Vendas em Balcão (ProVB), que comercializa o grão a um menor preço, estão sofrendo com a falta do insumo, que compõe cerca de 70% da ração de animais como porcos e galinhas. Segundo eles, a situação se estende há mais de um mês.

De acordo com os produtores, a saca de milho de 60 quilos da Conab é vendida por cerca de R$ 46. Com a paralisação, eles precisam comprar no varejo por um valor bem mais alto.

“No comércio, a gente encontra a saca de 50kg por R$ 50, às vezes até R$ 60. Isso quando está barato”, relata o pequeno produtor rural de Fundão Luiz Carlos, 64 anos. Na Conab, ele adquiria 22 sacas por mês, que totalizavam cerca de R$ 1.012. Considerando o mesmo valor, no mercado, ele conseguiria comprar apenas 920kg do grão, 30% a menos do que costuma utilizar.

LIMITE ESGOTADO

Em nota, a Conab informou que as vendas estão interrompidas porque já atingiram o limite anual autorizado pelo governo federal, de 200 mil toneladas para todo o país. “Para dar continuidade ao programa, a Conab já havia solicitado ao Conselho a liberação de mais 100 mil toneladas de milho para comercialização pelo ProVB, mas a resolução que deve autorizar a venda ainda não foi publicada no Diário Oficial”, diz o comunicado.

De acordo com a Companhia, o limite foi excedido pelo contexto político e econômico do país, que teria ampliado a busca pelo ProVB. “A paralisação dos caminhoneiros gerou grande impacto sobre o abastecimento. Ainda houve o agravamento da seca na região Nordeste, com quebra de safra, redução da oferta e consequente aumento dos preços praticados nos mercados locais”.

Esse gasto extra com o suprimento tem se refletido em prejuízo para os agricultores, que estão vendo o lucro ir embora. “Meu negócio está parado por causa da falta de milho. Fica muito difícil da gente se manter”, lamenta Dauri Sirtoli, 70, de Fundão, que usa o grão para alimentar aves e suínos.

Já o produtor de Fundão Manoel Correia, 78, diz que não pode deixar os animais com fome: “Acabo tendo que comprar no mercado para não prejudicar as galinhas. Mas, se continuar assim, o jeito vai ser parar de criar”.





ENTENDA

O problema: produtores estão tendo prejuízo pela falta de milho para alimentar suas criações.

Origem: esse milho vinha da Conab, que vendia o insumo por um preço mais em conta.

Motivos: a Companhia paralisou as vendas porque atingiu o limite máximo de venda anual do produto, de 200 mil toneladas.

Solução: a Conab solicitou a liberação de mais 100 mil toneladas para a venda, mas a resolução ainda não foi autorizada pelo governo.