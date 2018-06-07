Governo regulamenta subsídio ao diesel

O presidente Michel Temer assinou um decreto que regulamenta a subvenção de R$ 0,30 do preço do litro do óleo diesel Crédito: Adneison Severiano/G1 AM

O governo publicou nesta quinta-feira (7), em edição extra do Diário Oficial da União, decreto do presidente Michel Temer que regulamenta a subvenção de R$ 0,30 do preço do litro do óleo diesel, que custará aos cofres públicos R$ 9,5 bilhões até o fim deste ano. A medida vale para a Petrobras e outras importadoras de combustível, desde que solicitem a adesão.

Para conseguir acabar com a paralisação dos caminhoneiros, entre os vários compromissos feitos pelo Executivo, está a redução de R$ 0,46 no preço do litro do diesel, sendo que R$ 0,16 será feito com redução de Cide e PIS/Cofins sobre o diesel e R$ 0,30 será subsidiado pelo Tesouro Nacional.

O decreto atualmente em vigor serve para o Tesouro cobrir apenas R$ 0,07 da subvenção, por litro do diesel, enquanto encerra o prazo de 15 dias (ou seja, até esta quinta) da redução voluntária proposta pela Petrobras, no valor de R$ 0,23 por litro. De 8 de junho a 31 de dezembro, o governo assumirá todo o custo dessa subvenção. Para viabilizar isso, há a necessidade de publicação de um segundo decreto.

Para receber o benefício, produtores e importadores deverão comprovar a venda do diesel a um preço igual ou inferior ao preço médio de referência. Esses preços foram definidos em bases regionais e vão vigorar de 8 de junho a 31 de julho, fixados na base de 21 de maio.

Caberá à Agência Nacional de Petróleo (ANP) definir e divulgar a metodologia de atualização diária do preço de referência que vai vigorar depois de 31 de julho. O valor da subvenção será corrigido pela Selic.

Pelo texto, o prazo para o governo pagar a Petrobras e demais fornecedores de combustíveis pelo subsídio que será concedido ao diesel será de até nove dias úteis. O pagamento será feito pela União, por meio da ANP.

Nos estados da Região Norte, exceto estado do Tocantins, o preço de referência do diesel será de R$ 2,2681. No Tocantins e nos estados da Região Nordeste, o preço será de R$ 2,3065. Nos estados da Região Centro-Oeste, Sudeste e no Distrito Federal, o preço será de R$ 2,4055. E nos estados da Região Sul, o preço de referência será de R$ 2,3462.

O preço de comercialização do diesel para a distribuidora também terá valores distintos por região. Será o preço de referência subtraído de R$ 0,30, valor da subvenção. Nos estados da Região Norte, exceto estado do Tocantins, o valor será de R$ 1,9681. Em Tocantins e estados da Região Nordeste, o preço será de R$ 2,0065; nos estados da Região Centro-Oeste, Sudeste e no Distrito Federal, o valor será de R$ 2,1055, e nos estados da Região Sul, o valor será de R$ 2,0462.