Governo recorre a bancos públicos para deslanchar crédito consignado

Dinheiro Crédito: Pixabay

Diante da resistência dos bancos em conceder empréstimos consignados (com desconto em folha) aos trabalhadores do setor privado, com garantia do FGTS, o governo usará o Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BB) para dar a largada nessa modalidade. Os detalhes da nova linha de crédito serão anunciados na próxima semana. De acordo com projeções iniciais, a medida tem potencial para injetar na economia R$ 7 bilhões  valor que poderá crescer diante do universo de assalariados no Brasil, que é de 32,8 milhões.

Segundo técnicos do Ministério do Trabalho, a tendência é que os juros fiquem abaixo de 3,5% ao mês  teto aprovado pelo Conselho Curador do FGTS. O prazo máximo de pagamento é de 36 meses.

Pelas regras do consignado, não é necessário que o trabalhador tenha conta no banco, onde vai solicitar o empréstimo, mas ele terá que autorizar o acesso ao seu saldo no FGTS por causa do sigilo. A empresa empregadora também terá que fazer convênio com a instituição financeira para repassar o valor descontado no contracheque.

Ao recorrer aos bancos públicos, o governo pretende puxar os privados, explicou uma fonte a par das discussões. "Estamos tomando medidas para facilitar a operacionalização dessa linha de crédito", disse a fonte.

Já existe uma lei que permite aos trabalhadores do setor privado oferecerem como garantia nas operações de consignado até 10% do saldo da conta vinculada ao FGTS mais 40% da multa nos casos de demissões sem justa causa. Mas a modalidade não vingou.

Os bancos, sobretudo privados consideram baixo o teto dos juros definido pelo Conselho Curador e reclamaram de dificuldades de operar a linha como, por exemplo, evitar que o cliente use a mesma garantia para fazer mais de um empréstimo e se ele tem saldo suficiente para cobrir o valor tomado.

Para resolver o problema, o Ministério do Trabalho decidiu que a Caixa  que é o agente operacional do FGTS, terá que ser consultada pelo banco interessado em conceder o empréstimo, antes da operação se concretizar para informar valor do saldo e se o cotista já ofereceu o recurso como garantia em outro empréstimo. A Caixa também não poderá fazer uso privilegiado das informações do banco de dados do Fundo e oferecer crédito pré-aprovado aos clientes.