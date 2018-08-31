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Governo propõe salário mínimo de R$ 1.006 em 2019

A informação consta na proposta de Orçamento federal para 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 18:26

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 18:26

Governo anunciou a previsão do salário mínimo para 2019 Crédito: Arquivo
O governo federal propôs que o salário mínimo suba dos atuais R$ 954 para R$ 1.006 a partir de janeiro de 2019. Pela primeira vez, o valor ultrapassará a casa de R$ 1 mil.
A informação consta na proposta de Orçamento federal para 2019 encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional nesta sexta-feira, último dia do prazo legal para o envio do documento.
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Para chegar ao percentual de correção do salário mínimo, soma-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano ano anterior, calculado pelo IBGE, e o resultado do PIB de dois anos antes. O objetivo é proporcionar ganhos reais  acima da inflação  aos assalariados, mas somente se o PIB tiver crescimento.

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