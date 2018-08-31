Governo propõe salário mínimo de R$ 1.006 em 2019

Governo anunciou a previsão do salário mínimo para 2019 Crédito: Arquivo

O governo federal propôs que o salário mínimo suba dos atuais R$ 954 para R$ 1.006 a partir de janeiro de 2019. Pela primeira vez, o valor ultrapassará a casa de R$ 1 mil.

A informação consta na proposta de Orçamento federal para 2019 encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional nesta sexta-feira, último dia do prazo legal para o envio do documento.