Governo propõe salário mínimo de R$ 1.006 em 2019

O governo federal propôs que o salário mínimo suba dos atuais R$ 954 para R$ 1.006 a partir de janeiro de 2019. Pela primeira vez, o valor ultrapassará a casa de R$ 1 mil.
A informação consta na proposta de Orçamento federal para 2019 encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional nesta sexta-feira, último dia do prazo legal para o envio do documento.
Para chegar ao percentual de correção do salário mínimo, soma-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano ano anterior, calculado pelo IBGE, e o resultado do PIB de dois anos antes. O objetivo é proporcionar ganhos reais acima da inflação aos assalariados, mas somente se o PIB tiver crescimento.