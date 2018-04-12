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Orçamento

Governo propõe novo salário mínimo

Valor previsto no Orçamento pode mudar ao longo do ano, de acordo com surpresas na inflação

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 19:37
Atualmente, o salário mínimo é de R$ 954 Crédito: Reprodução/Pixabay
O salário mínimo deve ultrapassar a barreira dos milhares no ano que vem. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2019 estima que a remuneração chegará a R$ 1.002. Atualmente, o salário é de R$ 954.
O PLDO traz ainda a previsão para o salário mínimo nos dois anos seguintes. Para 2020, a estimativa é que ele chegue a R$ 1.076. Em 2021, R$ 1.153.
O valor previsto no Orçamento para 2019 pode mudar ao longo do ano, de acordo com surpresas na inflação. Isso porque o cálculo para o salário mínimo considera o crescimento da economia de dois anos anteriores e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior. Ou seja, o número que aparece no PLDO é feito com base em uma estimativa de inflação.

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