Governo não dá previsão para chegada de combustíveis nos postos

Cones em posto de Linhares para informar que não há combustível Crédito: Samira Ferreira

operação montada para liberar as cargas retidas em pontos de bloqueio nas estradas no Estado, ainda não há previsão de chegada de combustível nos postos da Grande Vitória. Segundo o Secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Nylton Rodrigues, os caminhões liberados na operação deste sábado (26), os caminhões que transportam combustíveis estão sendo retidos em outros Estados e não estão nem chegando ao Espírito Santo. Apesar da, ainda não há previsão de chegada de combustível nos postos da Grande Vitória. Segundo o Secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Nylton Rodrigues, os caminhões liberados na operação deste sábado (26), os caminhões que transportam combustíveis estão sendo retidos em outros Estados e não estão nem chegando ao Espírito Santo.

"Nós podemos atuar no nosso Estado. Na questão dos caminhões-tanque, nós vamos ter que montar uma estratégia porque eles estão sendo retidos em outros Estado e nem aqui chegam", disse.

O secretário completou garantindo que há combustível para os serviços essenciais, como viaturas e ambulâncias, por exemplo.

A ação da Polícia Militar, que começou na madrugada deste sábado (26), tem como prioridade permitir a liberação apenas de cargas de serviços essenciais (como insumos hospitalares, alimentos e gás de cozinha), além das cargas vivas.

Por enquanto a prioridade são os produtos essenciais. Depois, vamos evoluir para a liberação de combustível. Porém, podemos garantir que o transporte coletivo está mantido. A frota de carros das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e ambulâncias também estão abastecidas, declarou Nylton.

Desde segunda-feira, caminhoneiros fazem protestos em rodoviais federais e estaduais,e bloqueiam a passagem de outros motoristas que transportam cargas. A operação, envolvendo 750 agentes no total entre integrantes da PM, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Defesa Civil, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Polícia Civil, entre outros órgãos, percorre 12 pontos de paralisação em todo o Estado