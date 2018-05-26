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Greve dos Caminhoneiros

Governo não dá previsão para chegada de combustíveis nos postos

O secretário de Segurança Pública, no entanto, garantiu que há combustível para os serviços essenciais, como viaturas e ambulâncias, por exemplo.

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 16:02
Cones em posto de Linhares para informar que não há combustível Crédito: Samira Ferreira
Apesar da operação montada para liberar as cargas retidas em pontos de bloqueio nas estradas no Estado, ainda não há previsão de chegada de combustível nos postos da Grande Vitória. Segundo o Secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Nylton Rodrigues, os caminhões liberados na operação deste sábado (26), os caminhões que transportam combustíveis estão sendo retidos em outros Estados e não estão nem chegando ao Espírito Santo. 
"Nós podemos atuar no nosso Estado. Na questão dos caminhões-tanque, nós vamos ter que montar uma estratégia porque eles estão sendo retidos em outros Estado e nem aqui chegam", disse.
O secretário completou garantindo que há combustível para os serviços essenciais, como viaturas e ambulâncias, por exemplo. 
A ação da Polícia Militar, que começou na madrugada deste sábado (26), tem como prioridade permitir a liberação apenas de cargas de serviços essenciais (como insumos hospitalares, alimentos e gás de cozinha), além das cargas vivas.
Por enquanto a prioridade são os produtos essenciais. Depois, vamos evoluir para a liberação de combustível. Porém, podemos garantir que o transporte coletivo está mantido. A frota de carros das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e ambulâncias também estão abastecidas, declarou Nylton.
Desde segunda-feira, caminhoneiros fazem protestos em rodoviais federais e estaduais,e bloqueiam a passagem de outros motoristas que transportam cargas. A operação, envolvendo 750 agentes no total entre integrantes da PM, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Defesa Civil, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Polícia Civil, entre outros órgãos, percorre 12 pontos de paralisação em todo o Estado
De acordo com o secretário Nylton Rodrigues, pelo menos 115 caminhões que levavam gás (hospitalar e de cozinha), remédios e alimentos já foram liberados desde o início da operação, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

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