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Crédito da União

Governo não cumprirá 'regra de ouro' a partir de 2019

Segundo ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, Orçamento não é suficiente para os gastos com Previdência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 20:43

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 20:43

Dyogo Oliveira, ministro do Planejamento Crédito: Ministério do Planejamento
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, admitiu nesta sexta-feira (02), que o Orçamento de 2019 não cumprirá a 'regra de ouro', que impede o governo de emitir títulos de dívidas para cumprir os gastos correntes, como despesas com pessoal, educação e saúde, por exemplo.
Este ano pegaremos dinheiro de volta do BNDES para cumprir a Regra de Ouro, mas não haverá mais essa possibilidade. O Orçamento de 2019 não cumprirá a regra de ouro, e nem os orçamentos seguintes, afirmou ele.
 
Segundo o ministro, o governo já está tomando empréstimo para pagar a Previdência. As outras contas isoladas do governo têm superávit, mas a Previdência tem um déficit maior. A situação é grave, não escondo de ninguém, disse Oliveira.
Oliveira repetiu que o governo vem estudando possibilidades jurídicas sobre a regra de ouro, por meio de saídas já previstas na Constituição.
Uma delas seria pedir ao Congresso a autorização para poder obter créditos acima das despesas de capital, na prática, descumprindo a regra.
É mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, comparou.

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