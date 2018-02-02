Governo não cumprirá 'regra de ouro' a partir de 2019

Dyogo Oliveira, ministro do Planejamento Crédito: Ministério do Planejamento

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, admitiu nesta sexta-feira (02), que o Orçamento de 2019 não cumprirá a 'regra de ouro', que impede o governo de emitir títulos de dívidas para cumprir os gastos correntes, como despesas com pessoal, educação e saúde, por exemplo.

Este ano pegaremos dinheiro de volta do BNDES para cumprir a Regra de Ouro, mas não haverá mais essa possibilidade. O Orçamento de 2019 não cumprirá a regra de ouro, e nem os orçamentos seguintes, afirmou ele.





Segundo o ministro, o governo já está tomando empréstimo para pagar a Previdência. As outras contas isoladas do governo têm superávit, mas a Previdência tem um déficit maior. A situação é grave, não escondo de ninguém, disse Oliveira.

Oliveira repetiu que o governo vem estudando possibilidades jurídicas sobre a regra de ouro, por meio de saídas já previstas na Constituição.

Uma delas seria pedir ao Congresso a autorização para poder obter créditos acima das despesas de capital, na prática, descumprindo a regra.