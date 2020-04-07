Governo não apresenta calendário para pagar auxílio de R$ 600

O governo não apresentou o calendário para o pagamento da renda extra emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais prejudicados pela crise do novo coronavírus . Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 6, a informação foi a de que o período deve ser conhecido "em breve".

Dinheiro será pago a trabalhadores informais e desempregados Crédito: Pixabay

"O calendário o Ministério da Cidadania e a Caixa estão trabalhando nisso. Esperamos ter uma notícia em breve sobre isso", afirmou Sergio José Pereira, secretário-executivo da Casa Civil.

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A entrevista foi encerrada após apenas duas perguntas de jornalistas. Ministros de Estado não participaram.