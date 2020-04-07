Governo não apresenta calendário para pagar auxílio de R$ 600

O governo não apresentou o calendário para o pagamento da renda extra emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais prejudicados pela crise do novo coronavírus. Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 6, a informação foi a de que o período deve ser conhecido "em breve".
"O calendário o Ministério da Cidadania e a Caixa estão trabalhando nisso. Esperamos ter uma notícia em breve sobre isso", afirmou Sergio José Pereira, secretário-executivo da Casa Civil.
Havia uma expectativa de divulgação do calendário de pagamentos nesta segunda-feira, o que ainda não ocorreu. Em entrevista à rádio Gaúcha, nesta segunda, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que o auxílio começa a ser pago nesta terça (6) aos informais que já estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).
A entrevista foi encerrada após apenas duas perguntas de jornalistas. Ministros de Estado não participaram.
O da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também não. Eles foram chamados pelo presidente Jair Bolsonaro para reunião no Palácio do Planalto.