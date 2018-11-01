Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo libera milho para agricultores do Espírito Santo
Reabastecimento

Governo libera milho para agricultores do Espírito Santo

Paralisação de duas semanas afetou mais de 4 mil agricultores no Espírito Santo

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 21:56
Crédito: Divulgação/Sindicato Rural Brasil
Duas semanas após a paralisação total do abastecimento de milho no país, os 4.200 agricultores do Espírito Santo cadastrados no Programa de Vendas em Balcão (ProVB) podem respirar aliviados. Nesta quarta-feira (31), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) conseguiu a autorização para vender mais 100 mil toneladas do insumo que serve como ração aos animais.
A quantidade liberada deve ser suficiente para suprir a demanda imediata, que representa 50% do montante anunciado inicialmente para 2018. Segundo a Conab, as unidades de distribuição do Espírito Santo possuem estoque necessário do grão, que já pode ser adquirido pelos agricultores que integram o ProVB.
Produtor de Fundão, Manoel Correia recebeu a notícia com alegria. É um alívio, porque o milho que estava comprando no varejo já estava acabando e minhas galinhas dependem dele pra viver, comentou. Segundo ele, o problema no abastecimento fez com que seu custo aumentasse 40%. 
Embora o anúncio seja um respiro para os produtores, o problema poderia ter sido evitado, de acordo com o vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara e coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Evair de Melo. A ausência de censos agropecuários mais frequentes dificulta um planejamento mais realístico; mas, ainda assim, a Conab poderia ter verificado com mais antecedência que o limite estava sendo atingido e providenciado a ampliação, defendeu.
Em nota, a Conab afirmou que sempre trabalha com programação logística e faz as solicitações com bastante antecedência, mas que depende da autorização do Conselho Interministerial para comercializar o milho dos estoques públicos. A companhia também ressaltou que a paralisação ocorreu devido à greve dos caminhoneiros e à piora da seca na região nordeste, que acarretou uma redução na oferta do insumo.
Para o próximo ano, ainda não está definido o montante total de milho que será disponibilizado. O número depende de acordos e autorizações de ministros que irão compor o próximo governo.
DIFICULDADES
O problema no abastecimento de milho começou em 17 de outubro, quando a Conab paralisou as vendas por atingir o limite anual de 200 mil toneladas. No entanto, os agricultores do Espírito Santo cadastrados no ProVB alegaram que vinham enfrentando dificuldades há aproximadamente um mês. O milho representa 70% das rações dadas às criações de aves, suínos, bovinos, ovinos e caprinos. Com a venda subsidiada interrompida, os produtores precisaram comprar o grão no varejo, a um preço bem mais elevado. O que, consequentemente, diminuía a margem de lucro.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados