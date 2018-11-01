Governo libera milho para agricultores do Espírito Santo

Crédito: Divulgação/Sindicato Rural Brasil

Duas semanas após a paralisação total do abastecimento de milho no país, os 4.200 agricultores do Espírito Santo cadastrados no Programa de Vendas em Balcão (ProVB) podem respirar aliviados. Nesta quarta-feira (31), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) conseguiu a autorização para vender mais 100 mil toneladas do insumo que serve como ração aos animais.

A quantidade liberada deve ser suficiente para suprir a demanda imediata, que representa 50% do montante anunciado inicialmente para 2018. Segundo a Conab, as unidades de distribuição do Espírito Santo possuem estoque necessário do grão, que já pode ser adquirido pelos agricultores que integram o ProVB.

Produtor de Fundão, Manoel Correia recebeu a notícia com alegria. É um alívio, porque o milho que estava comprando no varejo já estava acabando e minhas galinhas dependem dele pra viver, comentou. Segundo ele, o problema no abastecimento fez com que seu custo aumentasse 40%.

Embora o anúncio seja um respiro para os produtores, o problema poderia ter sido evitado, de acordo com o vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara e coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Evair de Melo. A ausência de censos agropecuários mais frequentes dificulta um planejamento mais realístico; mas, ainda assim, a Conab poderia ter verificado com mais antecedência que o limite estava sendo atingido e providenciado a ampliação, defendeu.

Em nota, a Conab afirmou que sempre trabalha com programação logística e faz as solicitações com bastante antecedência, mas que depende da autorização do Conselho Interministerial para comercializar o milho dos estoques públicos. A companhia também ressaltou que a paralisação ocorreu devido à greve dos caminhoneiros e à piora da seca na região nordeste, que acarretou uma redução na oferta do insumo.

Para o próximo ano, ainda não está definido o montante total de milho que será disponibilizado. O número depende de acordos e autorizações de ministros que irão compor o próximo governo.

DIFICULDADES

O problema no abastecimento de milho começou em 17 de outubro, quando a Conab paralisou as vendas por atingir o limite anual de 200 mil toneladas. No entanto, os agricultores do Espírito Santo cadastrados no ProVB alegaram que vinham enfrentando dificuldades há aproximadamente um mês. O milho representa 70% das rações dadas às criações de aves, suínos, bovinos, ovinos e caprinos. Com a venda subsidiada interrompida, os produtores precisaram comprar o grão no varejo, a um preço bem mais elevado. O que, consequentemente, diminuía a margem de lucro.