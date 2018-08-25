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Recurso

Governo lança linha de R$ 3 mi contra desperdício de alimentos

O recurso está disponível para cooperativas, agricultores familiares e outros agentes da cadeia produtiva do agronegócio, tem vigência de 24 meses e cada Estado tem direito a R$ 1 milhão

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 20:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 20:23
O Palácio do Planalto, sede do governo federal Crédito: Beto Barata/PR
O governo federal lançou, neste sábado (25) uma linha de crédito que disponibiliza R$ 3 milhões para ações contra o desperdício de alimentos que sejam implementadas na região Sul.
A medida foi consolidada por meio de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), assinado durante o primeiro dia da 41ª Expointer, realizada em Esteio (RS).
O recurso está disponível para cooperativas, agricultores familiares e outros agentes da cadeia produtiva do agronegócio, tem vigência de 24 meses e cada Estado tem direito a R$ 1 milhão.
O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, disse que a solução está alinhada a parâmetros ambientais focados em reduzir os prejuízos no campo e na distribuição. "Este é o primeiro passo para diminuir as perdas de alimentos, auxiliando o produtor. O Brasil não pode mais ter prejuízos quando ainda há a fome no País", afirmou, conforme nota divulgada pela assessoria do evento gaúcho. O acordo deve ser publicado no Diário Oficial da União (DOU) até o quinto dia útil do mês de setembro.
Ainda segundo o comunicado, estima-se que cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos no mundo, anualmente, o que equivale a 30% da produção global.
AGRICULTURA FAMILIAR
Outro destaque da Expointer foi o início da Feira da Agricultura Familiar, um pavilhão de produtos artesanais feitos por pequenos produtores que, em 2017, respondeu pelo faturamento de R$ 2,8 milhões em vendas. Neste ano, o segmento apresenta o trabalho de 1.350 famílias vindas de 106 municípios do Rio Grande do Sul.

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