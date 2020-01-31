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Governo federal reajusta as tarifas postais dos Correios

A correção aplicada foi de 4,31% e segue a inflação oficial, medida pelo IPCA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 20:27

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 20:27

Agência dos Correios: reajuste de tarifas Crédito: Divulgação
O governo federal anunciou nesta sexta-feira (31), por meio do Diário Oficial da União, o reajuste das tarifas dos serviços postais e telegráficos (nacionais e internacionais) dos Correios. Os novos preços já estão em vigor.
A correção aplicada foi de 4,31% e segue a inflação oficial, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O último reajuste havia sido em janeiro de 2019.
Serviços de encomendas, como PAC e Sedex, e marketing direto não são afetados pela portaria, assinada pelo ministro do Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Cesar Pontes.

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A carta comercial de até 20 gramas passou de R$ 1,95 para R$ 2,05. Enviar cartas e cartões postais para Argentina, Paraguai e Uruguai, na modalidade econômica, custa agora R$ 1,65. 
Já o serviço de telegrama nacional feito pela internet subiu de R$ 8,19, para R$ 8,54 por página, e o telegrama solicitado em uma agência dos Correios foi de R$ 11,85 para R$ 12,36.

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