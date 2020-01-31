Governo federal reajusta as tarifas postais dos Correios

Agência dos Correios: reajuste de tarifas Crédito: Divulgação

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (31), por meio do Diário Oficial da União, o reajuste das tarifas dos serviços postais e telegráficos (nacionais e internacionais) dos Correios. Os novos preços já estão em vigor.

A correção aplicada foi de 4,31% e segue a inflação oficial, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O último reajuste havia sido em janeiro de 2019.

Serviços de encomendas, como PAC e Sedex, e marketing direto não são afetados pela portaria, assinada pelo ministro do Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Cesar Pontes.

A carta comercial de até 20 gramas passou de R$ 1,95 para R$ 2,05. Enviar cartas e cartões postais para Argentina, Paraguai e Uruguai, na modalidade econômica, custa agora R$ 1,65.