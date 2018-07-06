Governo federal promete entregar nova ferrovia em até 6 anos

Ferrovia Centro Atlântica, Matilde Crédito: Gabriel Lordêllo

Diante de toda polêmica envolvendo a construção da nova ferrovia no Espírito Santo, o governo federal prevê entregar a obra de um dos trechos capixabas da EF-118 em até seis anos.

O investimento está marcado de incertezas depois que a União decidiu que os recursos para viabilizar o empreendimento não sairá, como era esperado, da renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM).

Segundo o secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Tarcísio Freitas, é mais provável que uma fatia da construção da malha férrea seja financiada pela nova outorga da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), da VLI. Uma outra parte será custeada por créditos que a União tem com a companhia. A empresa deve R$ 1 bilhão aos cofres públicos por ter devolvido trechos da FCA ao governo federal.

A VLI já apresentou o plano de negócios e os estudos sobre a viabilidade estão adiantadas. O tema deve entrar em consulta pública até o final de agosto. A previsão é que o contrato para a execução da proposta seja assinado até o final do ano. Serão necessários quase dois anos para elaborar o projeto e alcançar o licenciamento ambiental. Depois três ou quatro anos para obras. Em até seis anos, a ferrovia ficará pronta, explica Freitas.

O governo realizará nos próximos dias uma reunião extraordinária do conselho do PPI para qualificar a nova ferrovia.

Ainda não está claro se esses recursos serão suficientes para conectar o Porto de Tubarão, em Vitória, ao Porto Central, em Presidente Kennedy, como o projeto foi inicialmente planejado. De acordo com o governo, é possível que numa primeira etapa a ferrovia alcance apenas o Porto de Ubu, em Anchieta.

Mesmo se a outorga usada fosse a da Vale, ainda sim seria estudado até onde podia chegar. Porto Central é um condomínio privado. Vamos colocar dinheiro público em uma ferrovia que passará na porta desse terminal sem que essa empresa coloque qualquer quantia nessa obra? Temos que pensar nessa questão, afirma Freitas, ao acrescentar que o esforço será chegar a Presidente Kennedy, mas que o discurso em defesa do Espírito Santo é mais apaixonado do que técnico. Até que o Porto Central comece a capturar carga, que consiga induzir as atividades no local, que tenham a obras marítimas e as estruturas de abrigo concluídas, quanto tempo isso levará? Uns dez anos?, questiona Freitas.

Ela ainda esclarece que o governo federal pode usar o dinheiro da concessão do ramal da EF-118 que ficar pronto para realizar o restante do investimento. A ideia é, no futuro, estender a estrutura ferroviária até o Porto do Rio.

A previsão é de que a obra entre Cariacica a Presidente Kennedy custe R$ 3 bilhões. Até o Rio de Janeiro, estima-se pelo menos R$ 9 bilhões.

A VLI esclarece que o plano de negócios da FCA está sob análise da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). As premissas, valores e contrapartidas ainda são avaliadas pelo governo e que só divulgará informações sobre o caso após ter o projeto aceito.

REUNIÃO

Em reunião com o senador Ricardo Ferraço na noite da última quarta, 4, o presidente Michel Temer demonstrou boa-fé, para corrigir o impasse e garantir o investimento, segundo o parlamentar. O presidente revelou certa surpresa diante da situação e parece que compreendeu nossa situação delicada e que nossa reivindicação é justa. Essa reunião do PPI vai definir como será o investimento, que pode ser feito em duas etapas, se for o caso, afirmou.

Após esse aceno do governo federal, é preciso esperar para a concretização da promessa, de acordo com o senador. Mas, paralelo a isso, ele ressalta que continuará se movimentando para, se necessário for, garantir o investimento na Justiça. Enquanto isso, vou organizando uma ação popular para nos defender caso precise.

GARGALO LOGÍSTICO DEVE SE AGRAVAR COM DEMORA DA OBRA

Com uma infraestrutura logística deficitária, o Espírito Santo pode ser ainda mais prejudicado com a demora  se tudo der certo  de seis anos para a conclusão das obras do ramal ferroviário de Vitória até o Sul do Estado, conforme prevê o governo federal. A avaliação de especialistas é que a demora deve atravancar o desenvolvimento da economia capixaba.

Segundo o economista Eduardo Araújo, vice-presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES), com as rodovias federais que cortam o Estado em situação complicada, diante da não-duplicação, a ferrovia se torna ainda mais urgente e, daqui a seis anos, o cenário deverá ser ainda pior.

A gente já tem um gargalo, que ficou evidente na greve dos caminhoneiros, que é a dependência do modal rodoviário, que também não é grande coisa. Com isso se agravando e sem uma ferrovia dessa importância, isso compromete a longo prazo a economia capixaba, afirma.

Araújo lembra que, dentre os itens analisados pelas empresas para se instalar em uma região, a infraestrutura, isto é, a capacidade de escoamento fácil, é o principal na maioria dos casos. Logo, a perda ou a demora da ferrovia poderiam afastar investimentos do Estado. No ambiente de negócios como um todo, a infraestrutura se destaca porque ela determina a viabilidade um lugar. Aqui no Espírito Santo, temos uma vocação de crescimento econômico voltada para atividade portuária, mas que precisa de uma infraestrutura como a ferrovia para conseguir viabilizar grandes projetos, como é o caso do Porto Central, ressalta.

SAIBA MAIS

- A proposta da Vale apresentada em 2016 ao governo federal era usar os recursos da renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas para fazer uma extensão da ferrovia até Presidente Kennedy.

- O governo federal, no entanto, decidiu que a companhia terá que construir a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), de 383 quilômetros entre Água Boa, em Mato Grosso, a Campinorte, em Goiás.

- A União, então, estipulou que o trecho capixaba da EF-118 será feito pela VLI com recursos da outorga da FCA.

- O contrato deve ser assinado até o final do ano entre governo e VLI.

- Segundo especialistas, com a mudança, há risco de a ferrovia não sair do papel.