Governo federal promete entregar nova ferrovia em até 6 anos

Diante de toda polêmica envolvendo a construção da nova ferrovia no Espírito Santo, o governo federal prevê entregar a obra de um dos trechos capixabas da EF-118 em até seis anos.
O investimento está marcado de incertezas depois que a União decidiu que os recursos para viabilizar o empreendimento não sairá, como era esperado, da renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM).
Segundo o secretário de Coordenação de Projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Tarcísio Freitas, é mais provável que uma fatia da construção da malha férrea seja financiada pela nova outorga da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), da VLI. Uma outra parte será custeada por créditos que a União tem com a companhia. A empresa deve R$ 1 bilhão aos cofres públicos por ter devolvido trechos da FCA ao governo federal.
A VLI já apresentou o plano de negócios e os estudos sobre a viabilidade estão adiantadas. O tema deve entrar em consulta pública até o final de agosto. A previsão é que o contrato para a execução da proposta seja assinado até o final do ano. Serão necessários quase dois anos para elaborar o projeto e alcançar o licenciamento ambiental. Depois três ou quatro anos para obras. Em até seis anos, a ferrovia ficará pronta, explica Freitas.
O governo realizará nos próximos dias uma reunião extraordinária do conselho do PPI para qualificar a nova ferrovia.
Ainda não está claro se esses recursos serão suficientes para conectar o Porto de Tubarão, em Vitória, ao Porto Central, em Presidente Kennedy, como o projeto foi inicialmente planejado. De acordo com o governo, é possível que numa primeira etapa a ferrovia alcance apenas o Porto de Ubu, em Anchieta.
Mesmo se a outorga usada fosse a da Vale, ainda sim seria estudado até onde podia chegar. Porto Central é um condomínio privado. Vamos colocar dinheiro público em uma ferrovia que passará na porta desse terminal sem que essa empresa coloque qualquer quantia nessa obra? Temos que pensar nessa questão, afirma Freitas, ao acrescentar que o esforço será chegar a Presidente Kennedy, mas que o discurso em defesa do Espírito Santo é mais apaixonado do que técnico. Até que o Porto Central comece a capturar carga, que consiga induzir as atividades no local, que tenham a obras marítimas e as estruturas de abrigo concluídas, quanto tempo isso levará? Uns dez anos?, questiona Freitas.
Ela ainda esclarece que o governo federal pode usar o dinheiro da concessão do ramal da EF-118 que ficar pronto para realizar o restante do investimento. A ideia é, no futuro, estender a estrutura ferroviária até o Porto do Rio.
A previsão é de que a obra entre Cariacica a Presidente Kennedy custe R$ 3 bilhões. Até o Rio de Janeiro, estima-se pelo menos R$ 9 bilhões.
A VLI esclarece que o plano de negócios da FCA está sob análise da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). As premissas, valores e contrapartidas ainda são avaliadas pelo governo e que só divulgará informações sobre o caso após ter o projeto aceito.
REUNIÃO
Em reunião com o senador Ricardo Ferraço na noite da última quarta, 4, o presidente Michel Temer demonstrou boa-fé, para corrigir o impasse e garantir o investimento, segundo o parlamentar. O presidente revelou certa surpresa diante da situação e parece que compreendeu nossa situação delicada e que nossa reivindicação é justa. Essa reunião do PPI vai definir como será o investimento, que pode ser feito em duas etapas, se for o caso, afirmou.
Após esse aceno do governo federal, é preciso esperar para a concretização da promessa, de acordo com o senador. Mas, paralelo a isso, ele ressalta que continuará se movimentando para, se necessário for, garantir o investimento na Justiça. Enquanto isso, vou organizando uma ação popular para nos defender caso precise.
GARGALO LOGÍSTICO DEVE SE AGRAVAR COM DEMORA DA OBRA
Com uma infraestrutura logística deficitária, o Espírito Santo pode ser ainda mais prejudicado com a demora se tudo der certo de seis anos para a conclusão das obras do ramal ferroviário de Vitória até o Sul do Estado, conforme prevê o governo federal. A avaliação de especialistas é que a demora deve atravancar o desenvolvimento da economia capixaba.
Segundo o economista Eduardo Araújo, vice-presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon-ES), com as rodovias federais que cortam o Estado em situação complicada, diante da não-duplicação, a ferrovia se torna ainda mais urgente e, daqui a seis anos, o cenário deverá ser ainda pior.
A gente já tem um gargalo, que ficou evidente na greve dos caminhoneiros, que é a dependência do modal rodoviário, que também não é grande coisa. Com isso se agravando e sem uma ferrovia dessa importância, isso compromete a longo prazo a economia capixaba, afirma.
Araújo lembra que, dentre os itens analisados pelas empresas para se instalar em uma região, a infraestrutura, isto é, a capacidade de escoamento fácil, é o principal na maioria dos casos. Logo, a perda ou a demora da ferrovia poderiam afastar investimentos do Estado. No ambiente de negócios como um todo, a infraestrutura se destaca porque ela determina a viabilidade um lugar. Aqui no Espírito Santo, temos uma vocação de crescimento econômico voltada para atividade portuária, mas que precisa de uma infraestrutura como a ferrovia para conseguir viabilizar grandes projetos, como é o caso do Porto Central, ressalta.
SAIBA MAIS
- A proposta da Vale apresentada em 2016 ao governo federal era usar os recursos da renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas para fazer uma extensão da ferrovia até Presidente Kennedy.
- O governo federal, no entanto, decidiu que a companhia terá que construir a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), de 383 quilômetros entre Água Boa, em Mato Grosso, a Campinorte, em Goiás.
- A União, então, estipulou que o trecho capixaba da EF-118 será feito pela VLI com recursos da outorga da FCA.
- O contrato deve ser assinado até o final do ano entre governo e VLI.
- Segundo especialistas, com a mudança, há risco de a ferrovia não sair do papel.
Governo federal promete entregar nova ferrovia em até 6 anos