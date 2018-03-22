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R$ 2,638 bilhões

Governo faz bloqueio adicional no Orçamento de 2018

Total do valor retido neste ano chega a R$ 18,2 bilhões

Publicado em 22 de Março de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 18:24
O bloqueio inclui R$ 11,6 bilhões considerados como riscos fiscais pela equipe econômica Crédito: Reprodução/Pixabay
Diante de incertezas fiscais, a equipe econômica decidiu apertar ainda mais o cinto e bloqueou mais R$ 2,638 bilhões das contas de 2018, informou o Ministério do Planejamento nesta quinta-feira (22). No total, o bloqueio nesse ano chega a R$ 18,2 bilhões. O movimento vai na direção oposta ao que pretendia o governo. Inicialmente, a intenção era liberar parte dos recursos já contingenciados no início do ano.
A incerteza em relação ao projeto de reoneração da folha de pagamentos das empresas é um dos fatores que frustrou os planos. A proposta foi desidratada no Congresso Nacional, que aumentou a lista de setores que poderão continuar a ter o benefício fiscal. Em vez das seis exceções pretendidas pelo originalmente, hoje já integram essa lista mais de 20 segmentos da economia. A arrecadação para esse ano, inicialmente fixada em R$ 8,8 bilhões, cairia para algo em torno de R$ 3 bilhões (considerando que o projeto só vigoraria no segundo semestre).
> Governo precisa de R$ 80 bi a R$ 100 bi para cumprir regra do Orçamento
O bloqueio inclui R$ 11,6 bilhões considerados como riscos fiscais pela equipe econômica. Nessa conta estão R$ 12,2 bilhões esperados com a privatização da Eletrobras, que ainda tramita no Congresso, e R$ 1 bilhão de possíveis custos para a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. O governo ainda separou R$ 6,6 bilhões para serem remanejados em outros órgãos. No entanto, ao revisar a previsão de receitas e despesas, a equipe econômica calculou que tem hoje uma sobra para cumprir com a meta fiscal, de R$ 1,6 bilhão. Esse valor foi abatido do corte.

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