Governo faz bloqueio adicional no Orçamento de 2018

O bloqueio inclui R$ 11,6 bilhões considerados como riscos fiscais pela equipe econômica Crédito: Reprodução/Pixabay

Diante de incertezas fiscais, a equipe econômica decidiu apertar ainda mais o cinto e bloqueou mais R$ 2,638 bilhões das contas de 2018, informou o Ministério do Planejamento nesta quinta-feira (22). No total, o bloqueio nesse ano chega a R$ 18,2 bilhões. O movimento vai na direção oposta ao que pretendia o governo. Inicialmente, a intenção era liberar parte dos recursos já contingenciados no início do ano.

A incerteza em relação ao projeto de reoneração da folha de pagamentos das empresas é um dos fatores que frustrou os planos. A proposta foi desidratada no Congresso Nacional, que aumentou a lista de setores que poderão continuar a ter o benefício fiscal. Em vez das seis exceções pretendidas pelo originalmente, hoje já integram essa lista mais de 20 segmentos da economia. A arrecadação para esse ano, inicialmente fixada em R$ 8,8 bilhões, cairia para algo em torno de R$ 3 bilhões (considerando que o projeto só vigoraria no segundo semestre).