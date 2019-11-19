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Brasília

Governo envia ao Congresso 3 propostas para desenvolvimento regional

As mensagens que formalizam o envio das matérias ao Legislativo foram publicadas nesta terça-feira, 19, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 19:59

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 19:59

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Record
O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou ao Congresso Nacional três propostas voltadas para o desenvolvimento regional no País. Trata-se três projetos de lei para instituir o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste para o período de 2020-2023, o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia para o período de 2020-2023 e o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste para o período de 2020-2023.
As mensagens que formalizam o envio das matérias ao Legislativo foram publicadas nesta terça-feira, 19, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

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