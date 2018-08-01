Governo eleva valor do imóvel comprado com o FGTS para R$ 1,5 milhão Crédito: Arquivo

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, nesta terça-feira (31), um conjunto de medidas para estimular o crédito habitacional. Segundo técnicos do governo, uma delas é o aumento do valor máximo do imóvel que poderá ser financiado com recursos do FGTS.

Atualmente, esse tipo de financiamento é limitado a R$ 950 mil nos estados de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, e R$ 800 mil nas demais unidades da federação. Nos dois casos, o teto passará para R$ 1,5 milhão. O fim do limite para o valor dos imóveis financiados com recursos da Caderneta de Poupança também é outra novidade a ser anunciada pelo CMN.

Os recursos da Caderneta de Poupança que estão depositados nos bancos e o dinheiro do FGTS formam o Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Por esse mecanismo, os juros dos financiamentos são mais baixos do que os praticados no mercado, de até 12% ao ano.