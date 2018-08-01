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Aumento do teto

Governo eleva valor do imóvel comprado com o FGTS para R$ 1,5 milhão

Objetivo é estimular o crédito habitacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 21:33

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 21:33

Governo eleva valor do imóvel comprado com o FGTS para R$ 1,5 milhão Crédito: Arquivo
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, nesta terça-feira (31), um conjunto de medidas para estimular o crédito habitacional. Segundo técnicos do governo, uma delas é o aumento do valor máximo do imóvel que poderá ser financiado com recursos do FGTS.
Atualmente, esse tipo de financiamento é limitado a R$ 950 mil nos estados de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, e R$ 800 mil nas demais unidades da federação. Nos dois casos, o teto passará para R$ 1,5 milhão. O fim do limite para o valor dos imóveis financiados com recursos da Caderneta de Poupança também é outra novidade a ser anunciada pelo CMN.
Os recursos da Caderneta de Poupança que estão depositados nos bancos e o dinheiro do FGTS formam o Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Por esse mecanismo, os juros dos financiamentos são mais baixos do que os praticados no mercado, de até 12% ao ano.
Com a construção civil enfrentando sérios problemas, o governo, no ano passado, já havia elevado o limite do SFH, temporariamente, para até R$ 1,5 milhão. Isso vigorou até dezembro. No início deste ano, voltaram os limites de R$ 950 mil e R$ 800 mil. Mas o governo teve de voltar atrás e instituir a norma anterior, devido à falta de reação das empresas do setor.

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